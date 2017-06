Aktivisté chtějí republiku bez drog

Návštěvy radnic i besedy ve školách mají naplánovány účastníci tradiční akce Cyklo-běh za Českou republiku bez drog.

Aktivisté 15. ročníku vyrazili v pondělí z Orlové. První zastávku měli v Havířově, kde navštívili magistrát. Pokračovali do Českého Těšína, Třince až do cíle ve Frenštátě pod Radhoštěm. Cíl cesty je po 1300 kilometrech v Praze.

Města, která tuto jízdu uvítají, se symbolicky připojí k myšlence být městem bez drog.

„Myšlenka je upozornit na to, že problém s drogami lze řešit, a to přes vzdělávání, aby se děti a mladí lidé dověděli, proč jsou drogy špatné. Oni vědí, že jsou drogy špatné, ale nevědí proč. Pokud to budou vědět, mohou změnit svůj názor, své předsudky a chování. Proto jsme jako základ pojali vzdělávání pomocí letáků, brožurek a přednášek, vysvětlil za organizátory Vlastimil Špalek.

Setkání s aktivisty byli přítomni také strážníci. „Jakýkoli počin, který má v této problematice smysl, je důležitý. Sami se aktivně zapojujeme do různých projektů,“ řekla Monika Krpelíková z Městské policie Havířov.