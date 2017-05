Alkohol muži křídla nedodal, zůstal viset z okna

Nekompromisní žena a rozjetí muži, kteří chtěli pokračovat v pitce. Party v jednom z bohumínských bytů během noci na 1. máje málem skončila tragicky.

„Asi o půl druhé v noci přiběhla na obvodní oddělení vyděšená žena, která žádala policisty o pomoc. Ženin přítel visel z okna ve 3. patře, za ruce ho držel jiný muž, který křičel, že už nemůže," popsala drama policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Dům byl naštěstí blízko policejní stanice a jeden ze sloužících mužů v uniformě ihned běžel se ženou zpět do bytu. „Policista visícího muže chytil za jednu ruku, druhý muž za druhou a pokoušeli se ho vytáhnout do okna. Bohužel se jim to nedařilo.

Visící muž byl vysílený a byl přes parapet tak hluboko, že se nedařilo ho vyzvednout zpátky," líčí dále policejní mluvčí.

Do bytu mezitím přiběhla další hlídka, která oba muže vystřídala. Ale ani jim se muže vytáhnout nedařilo. Jeden z policistů se pak při záchraně muže sám zariskoval, rozhodl se ale správně. Vylezl na parapet a po několika pokusech se mu podařilo muže zafixovat v podpaží lanem. Do několika minut dorazili na místo i hasiči, kteří pod oknem rozprostřeli záchranný nafukovací vak.

Hasiči pak přiběhli i do bytu spolu s policisty visícího muže vytáhli zpět. Zachráněný muž byl předán do péče lékařů, trojice pak vysvětlila, jak ke všemu došlo.

Žena, její přítel a jejich kámoš během večera popíjeli v bytě. Muži se pak rozhodli, že se půjdou ještě někam pobavit ven. Žena s tím nesouhlasila, tak byt uzamkla. Její přítel se rozhodl, že ven půjde oknem. Přitom si vůbec neuvědomil, že jsou ve třetím patře.