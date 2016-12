Alois Kornas: Správcové našeho rodu v kostele zřejmě skončí

/ROZHOVOR/ V obecní kronice najdete v kolonce „Správce dřevěného kostela" už více než 100 let jedno a totéž příjmení: Kornas. Křestním jménem je ten současný Alois, a o kostel se stará už více než 25 let.

Správce dřevěného kostela sv. Petra a Pavla Alois Kornas.Foto: DENÍK / Tomáš Januszek

Kdy jste byl v tomto kostele úplně poprvé? Vzpomenete si aspoň na rok?

Já si to dokonce vybavuju. Tatínek mě tady na tomto místě držel na ramenou, když mi byli tři roky. Bydleli jsme nedaleko odtud. Jako kluk jsem tady pak ministroval.

Ale jméno Kornas je v zápisech o správci kostela nepřetržitě od roku 1910…

Čtenář se jistě dovtípí, že ti první Kornasové jsou moji předkové, tedy můj tatínek Augustin a jeho otec Jan. Dokonce jsou oba pochovaní tady vedle kostela.

A co vaši nástupci, bude linie Kornasů ve správcování pokračovat?

S největší pravděpodobností ne. Moji synové žijí v Liberci a v Praze. Od dcery mám sice tři vnuky, ale ti už se nejmenují Kornas.

Kostel sv. Petra a Pavla je unikátní jednak tím, že je celý ze dřeva a také tím, že nemá ve věži zvony. Proč?

Vysvětlení je jednoduché. Za války, dokonce už té první světové, byly odvezeny. Kam, na to se nikdy nepřišlo.

Na co se tedy zvoní při bohoslužbách?

Ono je to komplikovanější. Tady se ročně konají pouze dvě bohoslužby, a sice na svátek Všech svatých a Památku zesnulých, tedy 1. a 2. listopadu. Jinak se tam konají svatby i pohřby, ale též koncerty, sváteční akce, koledy a podobně.

A s tím zvoněním je to tak, že nahoře ve věži mám takový kovový plát, na který biju kovovou tyčku a tím nahrazuji zvonění. Takže o třeba Vánocích zní zvony z filiálního kostela z centru obce.

Odkdy tady v dřevěném kostele nejsou pravidelné bohoslužby?

Od roku 1935, kdy se v centru obce postavil filiální kostel, kamenný.

Kostel sv. Petra a Pavla už víc než čtvrt století patří obci. Neuvažuje se o pořízení nových zvonů?

Samozřejmě, že by to bylo dobré, mluví se o tom, ale nejsou na to peníze. Dáme dohromady prostředky sotva na běžnou údržbu. Dokonce tu nemáme ani elektřinu. Teď bychom například potřebovali natřít venkovní plášť kostela.

Když před osmi lety jedna firma dělala generální opravu pláště, říkali nám, abychom to po pěti letech natřeli, ale zatím k tomu nedošlo, protože na to nemáme peníze. Také bychom rádi opravili a zprovoznili varhany, které mají poškozené měchy. Ty jsou z hovězí kůže a ta velmi chutná kunám…

Zajímavosti o kostele

Dřevěný kostel sv. Petra a Pavla v Albrechticích pochází z roku 1766. Na jeho místě ale už od roku 1447 stával kostel zděný, který však odnesla v polovině 18. století velká voda. Původně byl zasvěcen sv. archandělovi Michaelovi, jehož soška se, na rozdíl od soch světců Petra a Pavla, dochovala.

„V roce 1990 se do kostela vloupali zloději a sošky odnesli," říká kostelník Alois Kornas. Třiasedmdesátiletý důchodce dnes provádí v kostele výpravy, které prý přijíždějí z okolí, ale i z Čecha z Polska. Zájem je prý velký. Kostel slouží také jako místo pro koncerty.

Před několika lety zde koncertoval houslista Václav Hudeček či pěvec z nedaleké Stonavy, Klemens Slowioczek, jinak emeritní sólista Berlínské opery. Právě včera se v kostele představil pěvecký kvartet Bohemia Voice, jehož členem je místní rodák Bronislav Palowski.

Osudovým číslem kostela sv. Petra a Pavla je osmička. Kostel je osm metrů široký, 18 metrů dlouhý. Věž je 18 metrů vysoká a kříž na věži měří 1.80 metru. Kostel má osm oken a v každém z nich je osm tabulek skla. Toto osmičkové „nekonečno" si prý vymyslel tesař, který kostel v 18. století stavěl.