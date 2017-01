„Alzheimer" a stařecká demence útočí, o potřebné se ale mnohdy nemá kdo starat

Okolo dvaceti obyvatel orlovského domova pro seniory Vesna dnes kvůli pokročilé stařecké demenci potřebuje speciální péči. Takové oddělení zde ale schází a pro zaměstnance to znamená nemalé komplikace.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Radnice a vedení domova proto chtějí vybudovat tzv. oddělení se zvláštním režimem. To by pak mohlo přijímat i klienty se stále častější Alzheimerovou chorobou.

V samotné Vesně dnes bydlí 184 klientů. Číslo dvacet je tedy poměrně vysoké.

„V akutních případech se tyto lidi snažíme umísťovat přechodně do specializovaných zařízení, kde se jejich stav načas stabilizuje. To ale není ideální řešení," popisuje přítomnost ředitelka Vesny Martina Šilhárová.

Dodává, že pokud je situace dlouhodobá, snaží se těmto lidem najít ubytování v zařízeních, kde oddělení se zvláštním režimem již fungují. Ale ani to není jednoduché. „Kapacita takových zařízení je dnes všeobecně nedostatečná," dodává ředitelka Vesny.

PROBLÉM JE VŠUDE

Orlovský příklad jen kopíruje situaci, která je stejná v celém okrese, potažmo v České republice. Populace stárne, přibývá lidí s vysokými stupni stařecké demence, Alzheimerovou chorobou a dalšími. Systém sociální a zdravotní péče na to není připraven a specializovaných zařízení je málo.

Nové oddělení se zvláštním režimem by v orlovské Vesně mělo fungovat v celém jednom patře. „Vše je zatím v přípravě, pokud ale budou podmínky, rádi bychom začali s realizací co nejdříve," říká orlovská místostarostka Petra Ječmionková. Město by zde mohlo investovat také část peněz z loňského čtyřicetimilionového hospodářského přebytku. O jejich využití budou zastupitelé rozhodovat v dubnu.

Aktuálně se chystá například rekonstrukce a přís-tavba pavilonu D Nového domova v Karviné.

„Jedná se o sociální službu Domov ze zvláštním režimem, kde současná kapacita této služby činí 50 lůžek. Díky rekonstrukci a především přístavbě vznikne dále 24 nových lůžek. Cílovou skupinou jsou lidé se sníženou soběstačností a specifickými potřebami, například s Alzheimerovou nemocí, stařeckou demencí a podobně," uvedla mluvčí kraje Petra Špornová.