Architekt úmyslně chyboval, fotbalisté se stydí

Všímaví hosté nedávno otevřené restaurace havířovského fotbalového stadionu hledají chyby v názvech světových klubů.

Omyl nebo záměr? O tom debatují návštěvníci restaurace, když na stěnách vidí FC Chelsa, Galatasaray Istambul, Altécio Madrid nebo Borussia Dortmound. Někteří pochybují, že jsou v restauraci fotbalového klubu, kde by měl každý znát, jak se významné kluby správně jmenují.

A mají s tím problém i samotní havířovští hráči a funkcionáři: „Přicházejí tady lidé a ti si myslí, že jsme hloupí havíři, kteří neumí napsat správně název klubu. Snad tady do Havířova nikdy nepřijede nikdo z těchto klubů. To by byla asi velká ostuda. Nevíme, co by řekli třeba fanoušci na to, kdyby na stěnách viděli Parta Praha, Braník Ostrava nebo Slizský FC Opava.“

Další hosté restaurace se domnívají, že jde o snahu vyhnout se právním problémům s užíváním chráněných názvů: „Možná nesměli napsat správný název, podobně, jako trhovci prodávají Dadidas.“

Jen málokdo při dotazu Deníku tipoval, že jde o záměr, což potvrdil i autor projektu Miroslav Adamčík, podle kterého by mělo být odhalování chyb pro hosty zpestřením posezení.

„Je to proto, aby si lidé všímali. Aby to nebylo jen o tom bezduchém sezení. Aby se mohli zamyslet, má to takou myšlenku, logiku. Sám jsem chtěl, aby na to, že tam jsou chyby, byl upozorněn personál a správce restaurace,“ řekl Deníku architekt Adamčík.

Přiznal, že za nápadem byla skutečná chyba. „Já jsem na to přišel tak, že jsem udělal chybu a chtěl jsem ji přepsat. Ale řekl jsem si, nechám to tak a uvidíme, co na to lidi. A výsledek se dostavil,“ dodal architekt.