Pomocníci městských policistů, takzvaní asistenti prevence kriminality, se osvědčili a budou v Bohumíně fungovat i příští rok. A to přesto, že měl být tento projekt pouze zkušební.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Zdeněk Traxler

Asistenti úzce spolupracují s městskou policií a upozorňují na problémy dříve, než vzniknou. Na rozdíl od strážníků sice nejsou ozbrojeni a neřeší přestupky, ale jejich největší zbraní je komunikace s veřejností. Spoustě problémů se tak díky nim podaří předejít.

„Projekt se nám po porodních bolestech spojených s personálními obměnami stabilizoval. Dokonce poprvé za 26 let existence městské policie slouží v našich řadách i žena. Současný tým má dobré výsledky, preventisté se v praxi osvědčili, takže jsme se rozhodli v projektu pokračovat.

Úzce spolupracují se strážníky, jejich pracovní dobu upravujeme podle potřeby. Ve městě se pohybují v dopoledních, odpoledních i nočních hodinách," uvedl ředitel městské policie Karel Vach.

Momentálně se v ulicích města pohybuje osm preventistů. Dohlížejí na přechody pro chodce u škol, problematické lokality, park Petra Bezruče a přilehlý Hobbypark s farmou pro zvířata nazvanou Mauglího ranč. Kontrolují také dětská hřiště i koutky, sbírají také použité injekční stříkačky.

Radnici hlásí i závady, na které při svých pochůzkách městem narazí. Projekt asistentů z větší části dotuje úřad práce, zbytek nákladů hradí město.

Kromě preventistů bude v příštím roce radnice pokračovat také v rozšiřování městského kamerového systému. V rozpočtu na to počítá s částkou ve výši 700 tisíc korun. U vjezdů do Bohumína by měly přibýt tři nové digitální oči. Kamery se objeví v Záblatí, ve Skřečoni a také u nájezdů k dálničnímu přivaděči v Šunychlu.

Momentálně Bohumín disponuje 22 kamerami.