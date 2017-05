Autobusáci převzali odměny za kilometry bez nehod

V dnešním dopravním provozu je to téměř nemožné. Přesto mohl být v pátek Jan Domes oceněn za 2 250 000 kilometrů ujetých s autobusem bez nehody.

Ke slavnostnímu ocenění beznehodových kilometrů se v pátek dopoledne sešlo v areálu ČSAD Havířov několik řidičů autobusů.

„Ocenili jsme 20 řidičů, kteří dohromady najeli 27 milionů kilometrů. Máme i jednoho rekordmana, který po 47 letech ujel bez nehody 2 250 000 kilometrů. Ta práce je čím dál náročnější. Tito řidiči jsou pro nás neocenitelní,“ řekl generální ředitel společnosti Tomáš Vavřík.

Autobusáci rádi viděli také dopravního policistu, jehož přítomnost nevěštila žádný problém nebo pokutu, ale gratulace.

„Řidiči autobusů jezdí denně a oproti jiným řidičům tak najedou mnohem více kilometrů za podstatně kratší dobu. Bohužel, i autobusy jsou někdy součástí dopravních nehod, ale není to tak často. Většinou také není vina na řidičích autobusů,“ uvedl zástupce vedoucího dopravního inspektorátu Pavel Balicki.

Za nejvíce kilometrů bez nehody byl oceněn Jan Domes. „Řidičem autobusu jsem 48 let. Do firmy jsem nastoupil v 15 letech jako učeň a od 21 let jezdím. Kdysi byly horší autobusy, zato však menší provoz. Dneska máme moderní autobusy, ale ten provoz je mnohem hustší. Do nebezpečných situací jsem se dostal vícekrát, nějak to ale vždycky vyšlo a přálo štěstí, že to neskončilo nehodou,“ popsal.