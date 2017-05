„Bez smlouvy si tě nevezmu, lásko"

Karvinsko - V roce 2014 to bylo jeden tisíc šedesát párů, vloni 1313. Tolik novomanželů z Moravskoslezského kraje si před svatbou zašlo k notáři, aby si tam nechali vypracovat tzv. manželskou smlouvu.

Ilustrační foto.Foto: DENIK/David Tesař

„Neřekla bych, že jde o enormní nárůst, nicméně se s tím setkáváme. Hlavním motivem bývá fakt, že lidé i po svatbě chtějí hospodařit samostatně," říká havířovská notářka Petra Vlčková.

Pro zajímavost: v celém Česku se loni uzavřelo 50 768 sňatků, manželských smluv bylo 9511.

„Jde tedy přibližně o každý pátý pár. V posledních letech nejde o žádný boom, vzestupný trend tady ale je," potvrzuje pražský notář a prezident Notářské komory České republiky Radim Neubauer.

Co podle něj tyto páry do kanceláří notářů přivádí?„Lidé si dnes více uvědomují hrozbu zatajených nebo zapomenutých neuhrazených dluhů a pokut svého protějšku, mají obavy z následné exekuce společného majetku a také krajní možnosti skončit s rodinou bez prostředků či v dluhové pasti," uvádí podle případů z notářské praxe Radim Neubauer.

„Také si mohou být vědomi rizika spojeného s podnikáním svého protějšku a předem eliminují možnost financovat jeho případné ztráty," dodává Neubauer.

Podle notářů si pak i stále více lidí uvědomuje, že jejich šťastné soužití nemusí trvat věčně.

Deník pak v rámci soutěže Svatební pár oslovil i několik párů okresu Karviná, které se braly v posledních měsících či letech. „Smlouvu jsme neuzavírali, ani nás to nenapadlo. Zájem mají asi nejvíce páry, kdy jeden z nich vlastní hodnotný majetek. Mě osobně by to ale asi urazilo. Do manželství jsem vstoupila s tím, že manžela miluji a chci s ním strávit zbytek života," uvedla například Jana Filaková. „S manželem jsme se na toto téma nikdy nebavili a ani nás to nezajímalo, smlouvu tedy uzavřenou nemáme," podotkla Nikola Starovičová.