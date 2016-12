Bezdomovci mohou chodit na polévku

Alespoň třikrát v týdnu si mohou havířovští bezdomovci dopřát polévku, kterou jim vaří ADRA.

Bezdomovce v zimě zahřejí a zasytí polévky, které jim vaří ADRA. Foto: Deník/Libor Běčák

Na polévku si mohou bezdomovci přijít v pondělí, středu a pátek do Nízkoprahového denního centra poblíž šumbarského hřbitova. Polévky si pochvalují, pro mnohé je to jediné teplé jídlo za den.

„Snažíme se, aby polévky byly hutné a lidi bez domova zasytily. Vedle tohoto denního centra polévky dodáváme také do Azylového domu pro muže v ulici Na Spojce v centru města," řekla Marcela Holková z ADRY s tím, že polévky by měli vařit až do března.

V denním centru se mohou bezdomovci ohřát, osprchovat nebo i vyprat své prádlo. Vedle polévky dostanou také pečivo.

„V tomto zimním období je návštěvnost centra daleko vyšší než v létě. My jsme spolupráci s ADROU velice přivítali. Polévku klienti potřebují, aby měli nějakou energii," řekl vedoucí středisek sociální prevence Michal Fabian.

Spokojení jsou i samotní bezdomovci. „Bydlím na zahrádce a tady se chodím koupat. Dostáváme pečivo. Chodím tady podle potřeby. Dnešní polévka je moc dobrá," řekl jeden z nich.