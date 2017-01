Bude dojíždění do Ostravy zase dražší?

Havířované pracující v Ostravě se děsí dalšího zdražení jízdného. Zástupci Ostravy vymýšlejí, jak to udělat, aby z prekérní situace vybruslili.

Ilustrační snímek. Foto: Deník/Libor Běčák

Ostrava tvrdí, že zavedla přestupní terminál, aby lidem zajistila důstojné místo ke komfortnímu a bezpečnému přestupování s čekárnou, stálou přítomností strážníků a odstavným parkovištěm.

Havířované oponují, že ukončením tras příměstských autobusů na periferii Ostravští donutili lidi k přestupům, a tím i k placení jízdného v místní dopravě, což jim cestování zkomplikovalo, prodloužilo a mnohým i zdražilo.

Teď se Ostravští rozhodli k cenovým úpravám, které sice prezentují jako zlevňování, ale ne pro všechny. Město zrušilo dosud platné čtyři zóny, ze kterých udělalo jen jednu. Tím si Ostravští rozhněvali nejen své vlastní občany, ale i přespolní. „Mám práci v Porubě, také tam bydlím, takže mimo zónu 4 prakticky nejezdím. Platím za jednu zónu 360 korun a od ledna 2017 budu platit za jednu „zónu" 499 korun. Proboha, vždyť to je zdražení, vy šašci z DPMO," napsal v diskusi pod článkem Deníku Rudolf Jesanský. „Nechceme cestující zatěžovat tím, aby přemýšleli nad tím, ve které zóně se právě nacházejí. Jsme snad jediné větší město v zemi, které ještě má tarifní pásma. Jedno město proto bude mít jednu zónu," představil plán města radní pro dopravu Lukáš Semerák.

Zatímco Ostravští už si musejí od ledna kupovat jen zónu za 499 korun, mimoostravští si ještě mohou do poloviny roku ke svým zónám přikupovat původní zónu za 360. Už teď se ale bojí, o kolik se jim cestování do Ostravy prodraží.

„Pracuji v centru Ostravy. Dříve jsem jezdila z centra Havířova přímým autobusovým spojem na Gagarinovo náměstí, odkud jsem do práce došla kousek pěšky. Od zavedení Hranečníku musím přestupovat, což mi každodenní cestu do práce i domů komplikuje," řekla Deníku čtenářka Eva P.

Stěžuje si na to, že na terminálu fouká, je tam zima. „Čekárna není přímo u zastávky, takže se nevyplatí tam docházet. Chtělo by to nějaké zástěny proti větru, ty tam opravdu chybí. A teď ještě chtějí, abychom si platili měsíčník pro celou Ostravu, i když jezdím jen dvě zastávky, a to jen proto, že nás k přestupům donutili," říká čtenářka Eva P.

Spočítala si, o kolik by se jí každodenní dojíždění do práce prodražilo. „Teď platím za havířovskou zónu 275 korun, za okolí Ostravy 235 korun a za ostravskou zónu číslo 2 dalších 360 korun, tedy měsíčně 870 korun. Když zónu 2 zruší a budu muset platit celoostravskou 499 korun, budu měsíčně platit 1009 korun.

Jedinou šancí, jak na dojíždění ušetřit, a to přinejmenším do dalšího zdražení, je kupovat si půlroční, v součtu za 4799 korun, nebo raději celoroční jízdné, které by činilo 8843 korun. Při půlročním by Evu P. měsíc přišel na 800 korun a při celoročním na 737 korun.

„Ale, dát za roční jízdenku 8843 korun je docela velká díra do rodinného rozpočtu, zvlášť, pokud je ještě znásobena počtem členů rodiny, kteří také dojíždí. Takže, ohánět se tím, že můžeme ušetřit při dlouhodobé jízdence, je populismus. Průměrní lidé na roční jízdné stejně nebudou mít. A ti movitější jezdí stejně auty," dodala.

Jak redakci vysvětlil jednatel koordinátora krajské dopravy KODIS Aleš Stejskal, o systému a cenách jízdného pro druhou polovinu roku se nyní jedná. „Je to dočasné řešení do konce června, na kterém se dohodli krajští a ostravští politici."