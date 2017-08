Cestu mezi obcemi uzavře rekonstrukce

Na zhruba osm měsíců se v sobotu 2. září zcela uzavře příjezdová silnice do Petrovic ve směru od benzinové stanice v Dětmarovicích-Koukolné.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Důvodem je komplexní demontáž a rekonstrukce silničního nadjezdu přes železniční trať z Dětmarovic do Závady. Komunikace nebude průchozí ani pro chodce ani průjezdná pro cyklisty, objízdná trasa mezi obcemi bude vedena přes petrovický kruhový objezd do Karviné a poté po ulici Bohumínská. Rekonstrukce by měla být dokončena 30. dubna 2018.

(kru)