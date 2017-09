Cestující pohoršuje řidič autobusu odpočívající s nohama na volantu

ANKETA/ Místo, aby si lehl na zadní sedadla, kde má mnohem více pohodlí, provokuje řidič autobusu cestující čekající v dešti na refýži zastávky s nohama na volantu.

Řidič si při čekání na odjezd schrupnul s nohami na volantu. Foto: Čtenářský snímek

Stížnost na řidičovo nevhodné chování obdrželo vedení přepravní společnosti. Stejně jako redakci Deníku poslala jedna cestující i tam fotografie, na kterých je řidič zachycen při odpočinku.

Ve stížnosti uvedla, že jde o spoj zajišťující přepravu mezi Havířovem a automobilkou Hyundai v Nošovicích.

"Jedná se o spoj do Havířova-Šumbarku 1. září 2017 ve 14.17 hod. Takto ustláno na volantu má pan řidič častěji. Myslím si,že je to nevhodné!!! Dnes bylo docela škaredé počasí a mrholilo. Většina řidičů je ohleduplná a když je škaredě, tak vpustí cestující do autobusu. Chápu, že to není jejich povinnost, ale potěší, když nemusíte po směně strávené na nohách moknout a můžete si sednout. Tento pan řidič je pravý opak. My, co jezdíme Havířov-Město, sedíme v autobuse a litujeme ty, co stojí před zavřeným autobusem na Šumbark se spícím řidičem," napsala čtenářka, jejíž jméno redakce zná.

Deník zjišťuje stanovisko přepravce.