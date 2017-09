Chybí vám revize? Na kominíka si počkáte i měsíc

Jako každý rok odkládá řada domácností na Karvinsku servis spalinových cest až na začátek topné sezony a nyní marně shání kominíka.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Fanta

Především zlozvyk nechávat všechno na poslední chvíli je podle kominíků hlavním důvodem toho, proč právě teď, na začátku topné sezony, musí lidé na jejich služby čekat i několik týdnů.

„Je to každý rok stejné. Všichni to odkládají na zimu a v okamžiku, kdy začnou topit, si vzpomenou, že by potřebovali kominíka. Bohužel, teď máme návštěvy naplánované na zhruba tři týdny až měsíc dopředu, rychleji to k zákazníkům nezvládáme,“ popisuje realitu Emil Morávek z českotěšínského kominictví Komex.

„Hned na jaře přitom lidi upozorňujeme na nejrůznější závady a nutné úpravy. V létě však nezavolá skoro nikdo a v září pak mají všichni napilno,“ dodává.

OHRANÝ KOLOVRÁTEK

Podobně situaci komentuje také Alena Polehňová z bohumínského kominictví, podle které mezi lidmi neustále chybí určitá osvěta.

„Je to jako ohraný kolovrátek. Lidé se musí naučit řešit nejen revize, ale především pořízení nových kotlů a dalších úprav na jaře a v létě. Když nám dnes zavolají, neobsloužíme je dřív než za několik týdnů, protože už teď před sebou tlačíme desítky objednávek,“ říká Polehňová s tím, že většina lidí si přitom neuvědomuje, jaké nebezpečí v sobě nezkontrolované komíny skrývají.

NEBEZPEČÍ A VYSOKÉ POKUTY

Kromě požárů může v domácnostech dojít také k přiotrávení či k úplné otravě oxidem uhelnatým.

Ta se podle mluvčího moravskoslezských hasičů Petra Kůdely projevuje například bolestmi hlavy, závratěmi či nevolností.

„V souvislosti se spalinovými cestami řešíme ročně v kraji okolo stovky požárů. Za loňskou topnou sezonu to bylo čtyřiadevadesát požárů v celkové škodě jeden milion korun,“ uvedl mluvčí.

Zároveň dodal, že v případě požáru hrozí majiteli komína, který neprošel zákonnou roční kontrolou odborníka, pokuta v řádech desetitisíců korun, popřípadě i krácení úhrady škody od pojišťovny.