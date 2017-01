Dětem v lesní školce jde o zdraví

O zdraví, ale doslova i o život jde malým dětem, které rodiče svěřují spolku žen provozujících v jurtě Lesní školku U Lišky Pampelišky.

Lesní školku spolek zřídil na soukromém poli mezi ulicemi Na Důlňáku a Formanská a hranicí se sousedním Šenovem. Děti tam tráví dny v jurtě a okolí. Lákadlem pro rodiče je celodenní pobyt dětí v přírodě a úplně jiný program od klasických mateřských škol, které jsou svázány všemožnými předpisy.

Jak se Deník přesvědčil, ani pobyt v lesní školce však pro děti nemusí být tím nejzdravějším.

Zatímco běžné školky musí dodržovat omezení vycházek v době smogové situace, na lesní školku se takový pokyn nevztahuje. Ve čtvrtek si smogu užily cestou z knihovny. Běžně chodí z centra města k jurtě pěšky, tentokrát měly cestu kratší, protože je vezl mikrobus. Ten platí město, protože opravuje lávku přes řeku Lučinu a děti by musely chodit oklikou.

„Bohužel nějak do školky dojít musíme. Prašnost ale sledujeme pravidelně a pobyt venku za smogu omezujeme," vysvětlovaly členky spolku.

Smog je však to nejmenší, co dětem hrozí. Na štíru je školka s hygienou. Toaleta je jen jedna, na kraji pole u remízku. Klasická kadibudka se záchodovým prkénkem a kbelíkem pod ním. „Nejsme klasická školka a nemusíme splňovat hygienické normy. Stačí, když máme kanystry s vodou," tvrdí předsedkyně spolku Tereza Kaslová.

Suchý záchod zástupci pojímají jako zdroj hnojiva.

Nebezpečí požáru

Mnohem horší je však nebezpečí požáru. V jurtě se topí v kamnech, kde se spaluje dřevo. Kamna nejsou chráněna žádnou zábranou, aby se k nim děti nemohly přiblížit a popálit.

„My jsme dětem vysvětlily, že jsou kamna nebezpečná a že k nim nesmí. Spoléháme na vysvětlování, poučování a dodržování opatrnosti," dodaly ženy.

Nad kamny však suší mokré oblečení, které může kdykoli spadnout na žhavou plochu a začít hořet.









Rozpálená kamna, nad kterými se suší oblečení. Jedno triko se přímo dotýká komínu.

„Jurta je z nehořlavého materiálu," reagovala šéfka spolku, která také okamžitě vyvrátila podezření, že v jurtě není ani hasicí přístroj: „Ten samozřejmě máme."

Jak redaktor Deníku pohledem zjistil, jedná se o starší práškový přístroj, kterému loni propadla kontrola funkčnosti.

Mimo dosah úřadů

To, zda rodiče své děti dají do klasické mateřské školy, které jsou povinny dodržovat spoustu mnohdy až přehnaných norem, nebo je svěří do péče lesní školky, je výhradně jejich rozhodnutí. Sami by si ale měli prověřit, jak bude o jejich dítě postaráno a zda bude v bezpečí. Dohled nemohou očekávat ani od radnice. „Lesní školka pod město vůbec nespadá. Provozuje ji spolek na soukromém pozemku. My proto nemáme možnost ji kontrolovat," potvrdila vedoucí odboru školství havířovského magistrátu Martina Dresslerová.

Dohled nad lesními školkami provozovanými různými spolky nemají ani hygienici.

"Je rozdíl, zda je lesní školka v rejstříku škol nebo ji provozuje spolek. My můžeme kontrolovat registrované lesní školky, které musí dodržovat stanovená opatření. Pokud jde o další lesní školky, tam se legislativa připravuje," řekla Deníku ředitelka Oddělení hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice v Ostravě Michaela Pavelková.

Kontrola hasičů

Preventisté hasičského sboru se rozhodli situaci ve školce prověřit. „Jde o přenosný hasicí přístroj, který má dle kontrolního štítku prošlou kontrolu. Ve smyslu § 9 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci se kontrola provádí nejméně jednou za rok, což nebylo splněno. Co se týká spotřebiče na tuhá paliva, tady je nutné postupovat podle návodu výrobce," uvedla vedoucí karvinského pracoviště prevence HZS MSK Karína Štemberková.

Hasiči v pátek odpoledne školku navštívili a zkontrolovali. Jak Deníku potvrdili, hasicí přístroj byl vyměněn za jiný, který měl platnou revizi. V blízkosti kamen nebyla žádné hořlavé věci a provozovatelé školky mají ještě dodat některé potřebné dokumenty, včetně kontroly komínu.

Také samotní provozovatelé lesní školky uvedli, že právě na základě zveřejněných informací provedli opatření, kterými napravili nedostatky týkající se požární bezpečnosti.

Poznámka autora

Odezvu čtenářů jsem očekával. Jde přeci jen o komunitu, která drží při sobě. Jsem zvyklý, že mnoha diskutujícím na sociálních sítích stačí k vytvoření neochvějného názoru přečíst si pouze titulek. Taková je doba. V článku není uvedeno, že lesní školka porušila jediný předpis. Na základě vlastní zkušenosti z osobní návštěvy jsem upozornil rodiče, aby dobře vážili, komu a do jakého prostředí své děti svěřují. Já osobně jsem pro, aby podobných školek bylo více. Ale jako rodiče by mě nepotěšilo, kdyby mému dítěti hrozilo, že uhoří. A to, že od věcí sušených nad rozžhavenými kamny může požár vzniknout, to je nezpochybnitelná skutečnost. To, že je školka vybavena jedním hasicím přístroj s prošlou kontrolou funkčnosti a vytaženou pojistkou, je také ověřený fakt. Pokud jiným rodičům nevadí, že se dítě může kdykoli v zápalu hry dostat do blízkosti kamen a popálit se o ně, je to jejich rozhodnutí. Pokud jim nevadí, že v jurtě může dojít snadno k požáru, je to jejich věc. Možná je nezajímá, zda je lesní školka pojištěna pro případ úrazu dítěte, jako klasické školky, a mají děti pojištěné soukromou pojistkou. Je to opravdu jen na rozhodnutí rodičů.

Mnoho diskutujících připomíná, že přežili ve zdraví pobyt na táborech, posezení u táboráků a někteří dokonce pamatují i kamna nejen u sebe doma ale i ve školních třídách. Ale všichni takové štěstí neměli a několik domů a škol taky vyhořelo. A reálné riziko požáru bylo hlavním tématem článku. Pokud by snad byla v článku uvedena nepravda, jistě by se provozující spolek ohradil oficiálně. O to hůř, když lžou ženy vychovávající děti.

Pravda je taková, že jsem skupinku tří dospělých a několika dětí potkal na cestě k jurtě. O tom, že jsem redaktor Deníku, se dověděly hned ve druhé větě. Dokonce si samy vyžádaly můj novinářský průkaz. Není tedy pravdou, že nevěděly, s kým mají tu čest. Jako novinář nemám povinnost si s někým domlouvat schůzky předem. Není zakázáno pohybovat se po polní cestě, ani přijít k jurtě, která strojí volně na poli. Na hasicí přístroj jsem se zeptal s tím, že podle některých lidí ve školce žádný není. Ženy ho ochotně samy vynesly ven, aniž by věděly, že má prošlou kontrolu a vytaženou pojistku. Naběhly si tak zcela samy.

Pokud jde o tvrzení, že ve školce děti ochraňují jako oko v hlavě, to je také nutno brát s dostatečnou rezervou. Při mém odchodu od školky jsem si všiml, že všechny děti i s dospělými zašly do jurty, ale jedno dítě zůstalo zapomenuto venku na kraji pozemku. Kdy si na něj ženy vzpomněly, netuším.

Jsem rád, že lesní školka provedla opatření, která zajistí dětem větší bezpečí a že Deník pomohl lesní školku zpropagovat a oslovit další rodiče, kteří jí budou rádi své děti svěřovat.