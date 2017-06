OBRAZEM: Děti se projely městem s motorkáři

Trochu jiný den dětí zažily děti z havířovského Dětského domova Sluníčko. Motorkáři je provezli městem.

Motorkáři z klubu Havrani Havířov s domovem spolupracují delší dobu. Jako patroni domova se podílejí na řadě akcí. „Nás ta spolupráce s domovem naplňuje. Sami máme radost, když se děti smějí, proto s domovem spolupracujeme a jsme jeho patronem,“ řekl Jiří Kamenář.

Skupinka projela městem od Teska, po Těrlickém okruhu a pak zamířila do domova v Čelakovského ulici.

Dětem se projížďka líbila. „Bylo to poprvé, kdy jsem jela na motorce. Zprvu jsem se trochu bála., ale jak jsme se rozjeli, tak už ne a bylo to super. Moc se mi to líbilo,“ řekla jedna z dívek.

Na zahradě domova měly děti připravená stanoviště, kde plnily různé soutěžní úkoly. Společně s Havrany a vychovateli pak děti poseděly u ohně.

„Děti se tento den moc těšily. Na den přesně je to už 9 let spolupráce s Havrany, kteří pro děti připravili spanilou jízdu městem a okolím a pak se s nimi účastnili soutěží a opékání,“ řekla ředitelka domova Ladislava Hilbertová.