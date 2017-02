Děti si fotí a posílají vyzývavé fotografie

Karvinsko - Rodiče, pozor! Internetem či mobilními sítěmi možná právě běží velmi odvážné foto vašeho dítěte. Že je teprve žákyní či žákem základní školy?

Ilustrační fotoFoto: Archiv

„Móda" posílání vlastních vyzývavých fotografií je dnes problém, který jen v lednu řešilo několik základních škol napříč okresem. Posílají je dívky i chlapci, kteří si přitom neuvědomují, že mnohdy spouštějí časovanou bombu.

„Zní to hrozivě, ale tento problém se dnes týká už i šestých či sedmých tříd. Holka se zamiluje do spolužáka, chce ho oslnit, vyfotí se a pošle mu takový snímek. Jindy je to naopak. Jenže odesílatel si neuvědomuje, že spolužák či spolužačka může fotku ukázat komukoli ve svém okolí, poslat ji dalším kamarádům a známým, ti zase dál, najednou je to veřejné foto dostupné na internetu a ví o něm nejen celé okolí," popisuje realitu policejní preventista Miroslav Kolátek.

NEPŘÍJEMNÉ DŮSLEDKY

Důsledky takového počínání i jejich dopady na citlivou dětskou psychiku bývají mnohdy vážné. Děti se pak mnohdy stávají terčem posměchu, nadávek a další formy šikany. Kvůli rozsáhlosti internetové sítě je takřka nemožné, aby takové foto z internetu navždy a definitivně zmizelo. Policejní preventista tak jen během ledna navštívil několik základních škol napříč okresem, kde tento či podobný problém řešili. „Preventivní besedy na téma nebezpečí internetu poskytujeme ale všem školám, které mají zájem, setkání nabízím i rodičům dětí. Ti si mnohdy myslí, že pokud je dítě doma v pokojíčku a jen si hraje na počítači, nic mu nehrozí. Opak bývá pravda," varuje dále preventista.

Nejde totiž jen o zasílání lechtivých snímků mezi vrstevníky.

„Mnohé děti dnes mají třeba na facebooku stovky přátel, protože je jakási móda mít jich co nejvíce. Neuvědomují si, že pod profilem údajně patnáctiletého kamaráda se klidně může schovávat nebezpečný dospělý muž, který si nejprve získá důvěru dítěte a pak ho třeba k zaslání podobných fotografií sám vybízí," popisuje dále Miroslav Kolátek.

A klid není ani tehdy, když mají děti pobyt na internetu omezen či zakázán. Mobily s možností fotografování a posílání snímků formou zpráv, tablet a další zařízení. To dnes vlastní takřka každé dítě.

A za pomocí této techniky „zvládne" i vše výše psané. Navíc, mnohé děti dnes mají i více profilů na sociálních sítích. Jeden je „oficiální"a mají ho pod kontrolou i rodiče. Dítko ale může další věci řešit na profilech, o kterých rodiče nemají ponětí.