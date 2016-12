Domácí cukrárna rozváží cukroví i na Štědrý den

Pošmourné počasí připomíná spíše listopad než blížící se Vánoce. Přesto to za dveřmi domácí cukrárny v Dětmarovicích voní vanilkou, kokosem, kořením a čerstvě uhněteným těstem.

Václav Kijonka začal s pečením cukroví před čtyřmi lety. Foto: Deník/Pavla Krůčková

Trouba peče naplno a řady ořechových rohlíčků a lineckého cukroví jsou už podle slov majitele na cestě k zákazníkům. I přes viditelný shon se pekař Václav Kijonka a jeho manželka usmívají.

„Ano, je to náročné, ale je to důkaz, že lidem naše cukroví chutná. Bylo by špatné, kdybychom teď neměli do čeho píchnout," vysvětlují.

Pro pekaře a cukráře jsou vánoční svátky aktuální už na začátku podzimu. „Každým rokem přijímáme objednávky už od konce září. Pokud je to možné, snažíme se vyjít vstříc i ,opozdilcům'. Letos jsme ale z důvodu omezených možností museli objednávky přestat přijímat už na začátku prosince," svěřuje se cukrář, který začal s pečením cukroví před čtyřmi lety.

Vedle klasického cukroví, jako je třeba linecké, kokosové nebo čokoládové, připravují u Kijonků i nepečené sladkosti. „Nabídka se každým rokem trochu mění. Základem jsou vanilkové rohlíčky, linecké, perníčky a rumové kuličky, které asi nikdy nevypadnou ze seznamu," vysvětluje Kijonka s tím, že nejdůležitější jsou kvalitní suroviny.

Poslední objednávky vyřídí Kijonkovi v pátek a na Štědrý den už zboží rozvezou jen do nejbližšího okolí. Sám cukrář přiznává, že i když má sladké rád, těší se už na pořádné maso a na bramborový salát.

Pavla Krůčková