Domov zatajil svrab před nemocnicí, které hrozilo zavlečení nákazy

Havířov – Jen díky všímavosti zdravotníků se svrab ze soukromého starobince nerozšířil nekontrolovaně i do nemocnice.

Deník o svrabu v soukromém domově seniorů GrandPark informoval v pondělí. Do té doby se domov snažil informace o nákaze co nejvíce tajit a i návštěvy zakázal s obecným odůvodněním na vyšší nemocnost.

O svrabu domov neinformoval ani zdravotníky místní nemocnice, když tam byla na konci předminulého týdne převezena k hospitalizaci jedna klientka. Zdravotníci při přebírání pacientky zjistili, že je nakažená a okamžitě přijali opatření, aby se parazit nemohl šířit.

Postupem GrandParku jsou zdravotníci pobouřeni, protože je domov vystavil velkému riziku zavlečení parazita. Při včasném nepodchycení by nemocnice musela přijímat rozsáhlá protiepidemiologická opatření.

„O tom, že je nějaká nákaza v domově GrandPark, jsme informováni nebyli. Měli bychom o tom být informováni v ošetřovatelské zprávě. Přijali jsme nutná opatření z zabránění šíření parazita a pacientku jsme přeléčili,“ řekla náměstkyně ředitele nemocnice pro ošetřovatelskou péči Renata Tydlačková.

Na podcenění situace v domově upozorňují někteří zaměstnanci. Byli to právě oni, kteří informovali hygieniky o nákaze svrabem, když to odmítlo udělat vedení domova.

„Přestože podezření na svrab bylo v domově už dříve a personál na to vedení upozorňoval, neřešilo se to. V srpnu už se to pak rozšířilo hodně a dvě oddělení byla zasažena celá,“ řekla redakci pod příslibem anonymity jedna zaměstnankyně s tím, že shodný popis situace má redakce také od několika dalších.

Vedení domova však prostřednictvím mluvčí trvá na tom, že od chvíle, kdy byl svrab oficiálně diagnostikován, koná přesně podle instrukcí hygieniků. Nevyvrací však podezření, že se o svrabu vědělo dříve, ani to, že byla jedna nakažená klientka předána nemocnici bez upozornění na nákazu.

„Dne 7. září bylo v GrandParku Havířov diagnostikováno onemocnění zákožkou svrabovou. To znamená, že do té doby toto onemocnění nebylo diagnostikováno,“ zopakovala oficiální stanovisko mluvčí domova Věra Breiová.