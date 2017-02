Dopravní inženýři: muži několika řemesel

Karvinsko – Jsou u všech tragických nehod v okrese. To proto, aby důkladně prozkoumali místo a okolí a vyhodnotili, zda na nehodě nemohl mít podíl třeba nevhodně umístěný reklamní baner, který odvedl pozornost řidiče.

Práce dopravních inženýrů dopravního inspektorátu Policie ČR okresu Karviná je ale mnohem pestřejší. A především velmi náročná, nejen časově.

„Neustále se něco děje, neustále nás někdo kontaktuje s požadavkem na odborné stanovisko, pracujeme v kanceláři, pravidelně také vyjíždíme do terénu,“ říkají úvodem dopravní inženýři Aleš Cyrus a Martin Dyszkiewicz.



Jejich práce je nejen velmi zodpovědná, protože na ní často stojí bezpečnost nás všech, kteří se po komunikacích okresu pohybujeme. Oba musí být výbornými znalci příslušných zákonů, dopravních předpisů, státních norem, technických podmínek, musí se orientovat v mapách a stavebních plánech, musí mít cit pro správné vyhodnocení situace, jak v projektové dokumentaci, tak v terénu samotném.



„Dáváme stanoviska téměř ke všem aktivitám, které v okrese jakkoli souvisí s dopravou. Týká se to například i staveb každého rodinného domu, kde řešíme dopravní napojení a třeba i to, jak je řešen výjezd z obytné zástavby do přilehlých komunikací,“ vysvětluje Martin Dyszkiewicz.



To je ale jen střípek. Oba kolegové posuzují třeba i přechodná umístění autobusových zastávek během rekonstrukcí silnic, objízdné trasy, stanoviska vydávají k mnoha dalším podobným situacím.

S mnohaměsíčním a mnohdy i mnohaletým předstihem vědí také o plánované výstavbě každého nového marketu či obchodu. „Dostáváme k posouzení stavební plány a mapy a musíme vyhodnotit dočasná dopravní omezení během stavby, dopravní značení, které zde zůstane trvale, stejně tak i záležitosti, jako je rozloha parkoviště, prvky pro nevidomé, místa pro stání invalidních osob, ale třeba i to, zda obrubníky chodníků mají správnou výšku, aby se o ně nepoškodily kolem parkující vozy, zda je dobře projektován sklon parkoviště a kanalizace, aby se zde neshromažďovala voda, do které by pak šoféři vystupovali z aut, nebo se tam v zimě nevytvářely zamrzlé kluzké plochy a mnoho dalšího,“ bere si dále slovo Aleš Cyrus.



Mimo výše uvedené zpracovávají dopravní inženýři také statistiky dopravních nehod. Proč? Na jejich základě totiž vyhodnocují nové rizikové úseky. A podle těchto výsledků se pak na daná místa více zaměřují i dopravní hlídky a jsou prováděna další preventivní opatření.



A když už končí kancelářská práce, jsou zde zmíněné nehody a další činnost v terénu. Dopravní inspektoři nejen pravidelně vyjíždějí s lidmi z dopravních odborů místních radnic a řeší s nimi podněty občanů a mnohé další. Mnozí občané se obracejí také přímo na ně, informace o závadách na komunikacích rovněž dostávají z obvodních oddělení policie.

Svou roli hrají i peníze

Dopravní inženýři sice vydávají svá odborná stanoviska ke všemu, co se v okrese jen „šustne" kolem pojmu doprava. Ne vždy je ale musí druhá strana – tedy správce dané silnice či dopravce – akceptovat.

Při hodnocení daných situací je pro oba kolegy na prvním místě vždy bezpečnost pro všechny účastníky dopravního provozu. „Z aktuálního dění můžeme připomenout například Lazeckou ulici mezi Havířovem a Orlovou. Omezení, která tam zklidní dopravu, jsme navrhovali již před několika měsíci, čekalo se ale na vhodné klimatické podmínky k zahájení akce. Nyní, po nedávné tragédii, zde došlo alespoň k přechodným úpravám," uvádí Aleš Cyrus.

„O tom, zda naše stanoviska musí být akceptována a uvedena do praxe, anebo mají pouze doporučující charakter, rozhodují příslušné zákony," vysvětluje Martin Dyszkiewicz.

Rondel se semafory

Patrně největším dopravním oříškem na Karvinku byl velký kruhový obezd v Havířově. Na tom se s houstnoucí dopravou stávalo stále více nehod, převážně těch drobnějších, ale čas od času i těch vážnějších. Situace nakonec byla vyřešena instalováním semaforů. Rondel je řešen jako tři křižovatky tvaru "T" s dalšími třemi rameny byl světelné signalizace. Jízdní pruhy jsou vedeny do spirály. Opatření se ukázalo jako účinné. Nehody výrazně ubylo a vážná se tam patrně už nestala. (bb)

Oba kolegové posuzují třeba i žádosti obcí o umístění nových semaforů, nasvícení přechodů pro chodce, snížení či zvýšení dovolené rychlosti a další tyto věci. Také zde jde podle zákona jen o nezávazné odborné stanovisko, které má pro silniční správní úřad při stanovování dopravního značení pouze poradní charakter.

Jak se oba dopravní inženýři shodují, mnohá opatření navrhují podle vlastních zkušeností a znalostí terénu i oni sami. Uvedení do praxe už pak ale záleží na správci či majiteli dané silnice a velmi často zde hrají roli i finanční prostředky, které mnohdy žel nejsou ihned k dispozici.