Drogy nejsou dětem cizí. Protidrogový vlak přijede znovu

S tažením proti drogám je zapotřebí začínat u mladších dětí. K takovému závěru dospěli organizátoři jízdy protidrogového vlaku a zástupci havířovské radnice.

Preventivní protidrogový vlak. Foto: Deník/Richard Kutěj

Souprava s několika vagony upravenými jako expozice s protidrogovou tématikou stavěl loni v říjnu i na Karvinsku. Poslední zastávku měl v Havířově, kde ho navštívila více než tisícovka školáků.

Deník o vlaku informoval v článku: Vagony plné hnusu ukazují, jak dopadají závislosti na drogách

Ve středu bylo vedení havířovské radnice seznámeno s výsledky projektu, včetně anonymních dotazníků, ve kterých děti přiznávaly své zkušenosti s tabákem, alkoholem i drogami.

„V Moravskoslezském kraji nás navštívilo 5 tisíc dětí. Zájem byl obrovský a my na loňské turné navážeme další jízdou. Vlak letos na přelomu dubna a května opět přijede na Ostravsko a navštíví i Havířov," sdělil Pavel Tuma z Nadačního fondu Nové Česko, který projekt organizuje.

Vlakovou soupravu navštěvovali školáci z 8. a 9. ročníků základních škol. Společně s průvodci se v průchozí expozici seznámili s odstrašujícími důsledky užívání drog. Viděli, jak může skončit zprvu nevinné zkoušení kouření cigaret a pití alkoholu v partě pokračující kouřením marihuany, užíváním dalších drog až po konečné následky v podobě páchání trestné činnosti pro obstarání peněz na koupi drog, poškození zdraví a úmrtí vlivem předávkování nebo poškozeného zdraví.

„Školáci nám odpovídali anonymně na asi 30 otázek. Mimo jiné tam odpovídali na to, kdy začínali kouřit a ochutnávat alkohol. S výsledky jsme nyní seznámili zástupce radnice. Konkrétně v Havířově vyplynulo, že první zkušenost s alkoholem mají školáci zhruba v 6 letech, s tabákem mezi 7. a 8. tokem a s marihuanou mezi 11. a 12. rokem. Vyplývá nám z toho, že je zapotřebí více preventivních programů, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují," doplnil Tuma.

S výsledky dotazníků bylo seznámeno také vedení městské policie, které má také vlastní zkušenosti ze svých projektů a zákroků strážníků přímo v ulicích.

„Drogy mezi dětmi na základních školách jsou. To máme jednoznačně prokázáno. Ohlas po první návštěvě vlaku v Havířově byl veliký, a to nejen z řad školáků a pedagogů, ale také z řad občanů. Na mnohé se dokonce kvůli omezené kapacitě ani nedostalo. Obsah expozice je možná trochu drsný, ale pravdivý. Město při takových projektech spolupomáhá, ale hlavní tíha by měla ležet na těch, kteří mají protidrogovou scénu na starost. Tomu by měly pomáhat i naše vlastní poznatky z terénu," řekl ředitel Městské policie Havířov Bohuslav Muras.

Podle primátorky Jany Feberové město podpoří i další návštěvu protidrogového vlaku ve městě letos na jaře: „Dohodli jsme se na další spolupráci. Loni vlak navštívilo 1040 osmáků a deváťáků, na jaře bychom chtěli pozvat žáky 6. a 7. tříd s tím, že s nabídkou oslovíme všechny základní školy."

Čtěte také: Stopy drog měl v ústech každý desátý testovaný deváťák