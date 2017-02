Dubnové zápisy do 1. tříd?Poradny i školy očekávají komplikace

Karvinsko – Historicky poprvé se letos budoucí školáci vydají k zápisům do prvních tříd až v dubnu, místo tradičních lednových a únorových termínů.

Ilustrační fotoFoto: Pavel Kalina

A zatímco si ministerstvo školství slibuje především snížení velkého množství odkladů školní docházky, někteří odborníci a ředitelé škol nad novinkou kroutí hlavou. Mimo jiné mnohým vadí třeba to, že rodiče, kteří pro dítě žádají odklad školní docházky, musí již k zápisům přicházet s odborným doporučením.

„My vlastně až do dubna nevíme, kolik dětí k zápisu přijde. Pokud bychom pak z důvodu nízkého počtu budoucích prvňáčků museli snižovat počet pedagogů, staví to učitele do velmi nepříjemné pozice. Ti se o svém propuštění dozvědí namísto února nejdřív v květnu a vzhledem k situaci v našem regionu mají daleko menší šanci najít si nové místo," upozornila ředitelka karvinské Základní školy Prameny Dagmar Glatzová.

Novelizace zákona podle ní navíc mate i samotné rodiče, kteří o některých nových podmínkách zápisů vůbec nevědí. „Museli jsme pro rodiče uspořádat v lednu informační schůzky, na kterých jsme jim vše objasnili," informuje dále.

Zmíněnou novinkou je i to, že rodiče musí již k zápisu přinést případné odborné doporučení pokud žádají pro dítě odklad školní docházky. Poradny, které toto vydávají, jsou ale podle tamních odborníků už nyní nadměrně zatíženy vyšetřeními v souvislosti s tzv. inkluzí. Podle nich tak může nastat situace, že nestihnou vyšetřit budoucího prvňáka před zápisem.

„Když byly zápisy v lednu, začaly chodit žádosti o posouzení školní zralosti až po nich," uvádí Zdeňka Svobodová z jedné pedagogicko-psychologických poraden v regionu.

„Měli jsme tedy čas až do konce května, abychom dítě vyšetřili v optimální době. Přitom aby rodiče stihli vyřídit doporučení před zápisem, musí stejně s dítětem do poradny vyrazit už v únoru nebo březnu a děti tak nebudou při posuzování odkladů o nic zralejší, než v minulosti," naznačila dále.

Možné organizační komplikace očekává také ředitel bohumínské Základní školy ČSA Adrian Kuder. Ten ale vidí i některá pozitiva. „Dětem může těch pár měsíců opravdu pomoct. Ve svém věku dělají pokroky každým dnem a v dubnu proto mohou zvládnout i věci, které by v lednu nebo únoru nezvládly," vysvětluje.

Zápisy do prvních tříd letos proběhnou v termínu od 1. do 30. dubna.

ZŠ Aloise Jiráska, Dolní Lutyně, 4. 4.

ZŠ s polským jazykem vyučovacím, Dolní Lutyně, 10. 4.

ZŠ Dětmarovice, 20. 4., 13 – 16 hodin

ZŠ Stonava, 20. – 21. 4., 13 – 16 hodin

ZŠ Stonava s polským jazykem vyučovacím, 20. 4., od 14 do 16.30 hodin

ZŠ s polským jazykem vyučovacím, Horní Suchá, 25. 4., 12 – 16.30 hodin

ZŠ Horní Bludovice, 4. – 5. 4.

ZŠ Těrlicko, 6. 4. od 13 do 18 hodin

ZŠ s polským jazykem vyučovacím Źwirki i Wigury, Těrlicko, 6. 4., 8 – 16 hodin

ZŠ Petřvald, 20. – 21. 4.

ZŠ Chotěbuz, 7. 4. od 13 do 18 hodin

ZŠ Beneše, Bohumín, 4. – 5. 4., 13 – 17 hodin

ZŠ ČSA, Bohumín, 4. – 5. 4., 13 – 17 hodin

ZŠ Pudlov, Bohumín, 4. 4., od 12 do 16 hodin

ZŠ Masarykova, Bohumín, 5. – 6. 4., 12 – 17 hodin

ZŠ Starý Bohumín, 5. 4., od 12 do 17 hodin

ZŠ Skřečoň, Bohumín, 11. 4., 8 – 17 hodin

ZŠ Bezručova, Bohumín, 25. 4., 12 – 17

ZŠ Záblatí, 25. 4., od 13 do 16 hodin

ZŠ Dělnická, Karviná, 4. – 5. 4.

ZŠ Prameny, Karviná, 11. 4., od 8 – 18 hodin

ZŠ Školská, Karviná, 11. – 12. 4.

Základní školy na území města Orlová, 20. 4. od 13 do 17 hodin, 21. 4. od 8 do 12 hodin

Základní školy na území města Havířov, 3. – 4. 4.

PAVLA KRŮČKOVÁ