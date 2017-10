Dvojjazyčná kniha příběhů osloví děti v Česku i v Polsku

Bohumín – Symbolicky u česko-polské hranice, ve společenském domě Pod Zeleným dubem ve Starém Bohumíně, proběhl křest knížky Příběhy malé Magdy, která je hlavní hrdinkou česko-polských příběhů pro děti. Nevšedně pojatou dvojjazyčnou knížku připravily tvůrčí osobnosti z Polska a Česka pod záštitou bohumínského spolku Maryška. Ke knížce plánují v příhraničí také autorská čtení s dětmi.

Autorka příběhů malé Magdy Edyta Ślaczka-PoskrobkoFoto: Petr Piechowicz

Předobrazem hlavní hrdinky Magdy je skutečná malá Magda (Magdusia), dcera autorky knihy, která v dětství měla velmi bujnou fantazii a některé z příběhů tehdy vyprávěla své mamince. Ta si je zapisovala a dále rozvedla. Dětská dobrodružství nyní míří k čtenářům v podobě originálně pojaté knihy, ve které je polský a český text záměrně vedle sebe.



Autorkou příběhů je Edyta Ślączka-Poskrobko, polská básnířka a prozaička, známá svou tvorbou pro děti i dospělé. Je autorkou projektu Galeony pohádek, v rámci kterého vypráví pohádky z celého světa ve spolupráci s hudebníky. Ilustrace ke knížce vytvořila Wiera Wanda Kalinowska, jejíž nejoblíbenější technikou je pastel a PanPastel.



„Když byla Magdusia malá, často jsme si spolu vyprávěly o tom, co se jí v noci zdálo a zjistila jsem, že dětská fantazie je nesmírně bohatá. Příběhy jsem si zapisovala do deníku a teď, po letech, vyšly díky milým lidem knižně. Jsem dojatá a má dcera, které je dnes 21 let, hrdá na to, co Poláci a Češi spolu dokázali pro děti udělat,“ vyznala se autorka příběhů Edyta Ślączka-Poskrobko.



Pohádková knížka vznikla díky přátelství a spolupráci českých a polských umělců a cílí na děti ve věku pět až deset let. Příběhy ale zaujmou i děti mladší, a stejně tak dospělé, kteří je čtou svým dětem nebo se dojímají nad dětstvím.

(luk)