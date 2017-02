Florbalisté z Mládežky míří do národního finále

Florbalový tým ZŠ Mládežnická se probojoval do národního finále základní škol.

Úspěšná cesta začala okresním kolem, které se konalo v Havířově. Jako vítězové mladí florbalisté postoupili do krajského kola v Ostravě, kde se v pondělí sešlo 17 týmů.

„Když kluci loni řekli: ,,Příští rok to vyhrajeme!", mysleli to zcela vážně. V krajském kole se ve své skupině probojovali dvěma vítězstvími nad florbalisty z opavských škol a následně pak remízou s kluky z Karviné k postupu do finále. Porazit silné soupeře z Bruntálu, Vřesiny a Domaslavic nebylo vůbec snadné. Naši páťáci se nedali. Nejvíc se „potrápili" s Pjeruny z Domaslavic a remízovali 3:3. Kluky z Vřesiny porazili bez zaváhání a jasně 5:0. A Jedničkám z Bruntálu dovolili jednu branku – vyhráli 6:1," uvedla učitelka Ilona Králová.

Republikové finále se bude konat 23. března v Olomouci. „ Být vítězem Moravskoslezského kraje byl velký cíl. Uspět v národním finále je však výzva a hoši ze ZŠ Mládežnická zkrátka chtějí," dodala Králová.