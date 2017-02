Havířov chce ještě více zpřísnit hazard

Zastupitelé města Havířova chtějí ještě více regulovat hazard. Nová vyhláška má úplně zakázat hrací automaty v různých podobách, včetně videoloterijních terminálů.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK

„Chceme ve městě vytvořit příznivé podmínky pro všechny obyvatele i návštěvníky," prohlásila havířovská primátorka Jana Feberová.

Zastupitelé by měli o nové vyhlášce jednat na zasedání 27. února. Pokud ji schválí, nahradí původní vyhlášku z roku 2013, která hazard regulovala jen částečně. Stanovila omezení provozování sázkových her pouze na dvě kasina na Dlouhé třídě. Jinde město žádné automaty nepovolilo. To však provozovatelé heren obcházeli tím, že si pořizovali videoloterijní terminály, které povolovalo ministerstvo financí.

Nové nařízení by mělo omezit provozování všech technických zařízení, která obsluhují přímo sázející. V kasinech mohou lidé sázet u her s obsluhou.

„Provozování technických her navrhujeme zakázat zejména s ohledem na celospolečenský problém se závislostí na hrách. Chceme tato rizika omezit. Hraní těchto her a s ním často související závislost mají negativní vliv jak na hráče hazardních her, tak zároveň na jeho blízké. Hazard obecně je potenciálním rizikem pro mladé, seniory i osoby sociálně vyloučené," uvedla náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj Alena Zedníková.

PO ZÁKAZU PŘIŠLY KVÍZOMATY

K podobnému kroku sáhli před třemi lety také v Českém Těšně. Zastupitelé přijali vyhlášku zakazující od 1. ledna 2015 v českotěšínských hernách staré výherní automaty. Současně omezili provozní dobu heren.

Platnost poslední licence na jiné technické výherní zařízení doběhne v červnu 2019. Po tomto termínu by ve městě neměl být legálně žádný hazard.

Jenže… Už před časem se v Českém Těšíně, ale například také v Třinci, objevily tzv. kvízomaty, což jsou v podstatě výherní automaty. To se ale nelíbí českotěšínské radnici, která už několikrát žádala Specializovaný finanční úřad, aby prováděl pravidelné kontroly. Tyto, stejně jako případné zabavení nelegálních přístrojů, spadají do kompetence státu, nyní i Celní správy.

POZNÁMKA TOMÁŠE JANUSZKA

Zákaz hazardu není všelék

Že se města snaží potírat provoz automatů je samozřejmě chvályhodné. O sociálně-patologických důsledcích gamblingu netřeba diskutovat. Jenže podobná snaha má hned dva protivníky. Jedním je ministerstvo financí, které někdy v roce 2008, kdy města konečně s pomocí soudů dosáhla zákazu starých klasických výherních automatů, vydávalo licence na moderní videoautomaty, aniž se měst na něco ptalo. A druhým jsou ti, kdo z tohoto byznysu žijí. Ne nadarmo se říká, že lupiči jsou vždy o krok před policií a přesně toto tzv. kvízomaty, které maskují snahu obrat lidi o peníze vědomostní, potažmo vzdělávací tapetou, dokazují. Eventuálně třetím protivníkem jsou černé nelegální herny. Boj s hazardem se zcela vyhrát prostě nedá.