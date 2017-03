Havířov mění okna v 1575 bytech, přijdou na 170 milionů korun

Nájemníci městských bytů v Havířově, ve kterých dosud nebyla vyměněna stará dřevěná okna za nová plastová, se konečně dočkali. Práce už začaly.

Drahé teplo už nebude lidem unikat starými okny

Pracovní čety mění okna na několika domech najednou. Přesto mají práci rozvrženou až do listopadu. „Jedná se o třetí etapu výměny oken v Havířově. Obnáší výměnu oken v celkem 1575 bytech ve 174 domech. Hodnota díla je 169 897 366 korun. Pracovat se bude od března do listopadu, kdy by mělo být hotovo," řekl technik Městské realitní agentury Jaroslav Tyl.

Přestože výměna nyní probíhá i za chladného počasí, nájemníci jsou rádi. „Samozřejmě, že se těším, až mi přestane do bytu starými okny foukat. Na výměnu čekáme několik let. Teď už vydržím i tu zimu, která bude v ten den při samotné výměně oken. Vím, že nám po výměně oken zvednou nájemné, ale co se dá dělat. Hlavně, že bude teplo," řekla Jana Grácová.

Havířov se brání pokutě za zakázku na okna

Nezbytný průvan je v bytech jen jeden den. „Samotná výměna oken se stihne v jednom dni, v dalších dnech se provádějí ještě některé další podpůrné práce, kterými jsou například osazování parapetů nebo výmalba," dodal Tyl.

Třetí etapa výměny oken je poslední, byť i tak nebudou mít nová plastová okna všechny byty. I jejich nájemníci se však dočkají. „Jde o 9 domů, pro které je navržena kompletní sanace, která samozřejmě zahrnuje výměnu oken i zateplení," vysvětlil Tyl.

Po výměně oken se nájemníkům mírně navýší nájemné. Kvůli starým netěsnícím oknům jim město nájemné snížilo o 10procentní slevu. Po výměně už sleva nebude a nájemné se u domů, které nejsou současně zatepleny, navýší na 52,5 korun za metr čtvereční. U zateplených domů je nájemné 55 korun.

