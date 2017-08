Havířovský hokej má ostudu: Fanoušci při natírání vyrobili flekaté kluziště

Hokejisté i všichni ostatní návštěvníci havířovského zimního stadionu nevěří svým očím. Ledová plocha je patrně nejflekatější na světě.

Barevné provedení kluziště si vzal na starost přímo hokejový klub, který prací pověřil členy svého fanklubu.

"Ano, bylo nám nabídnuto, zda chceme bělit podkladovou vrstvu a my jsme se nabídli, že to provedeme. Dělali jsme to prvně a bohužel, neměli jsme k tomu odpovídající podmínky. Původně jsme chtěli nanést dvě vrstvy, ale tlačili na nás tak, že jsme druhou už nemohli udělat a navíc jsme měli problém i s barvou, která došla. Je to ostuda, to si uvědomujeme," řekl s podmínkou anonymity jeden z fanoušků, který se na pracích přímo podílel.

Zatímco loni barvu nanášela rolba půjčená z Ostravy, letos byl nátěr proveden ručně. Barva se na kluziště nanášela na první tenkou vrstvu, na které jsou dnes už další a další budou přibývat.

Nadšení nebudou patrně ani sponzoři, jejichž reklamy jsou fleky obklopeny. "Na funkci to nemá vliv," smáli se havířovští hokejisté při pondělním tréninku.

Situaci řeší i město.

"Barvení ledové plochy si vymínili hokejisté s tím, že tam jsou jejich sponzoři a chtějí si to provést vlastními silami," řekl ředitel Správy sportovních a rekreačních zařízení Radomír Kácal.

Na zimním stadionu teď dumají, jak ostudu vyřešit. V úvahu přichází rozpuštění ledu a kompletní přebarvení podkladu i reklam. To by však omezilo tréninky hokejistů.