Havířovští letos opraví dvě základní školy

Havířov - Komplexní opravou a zateplením by letos měla projít ZŠ Na Nábřeží a pokud budou zastupitelé souhlasit, tak i ZŠ Gen. Svobody.

Po nedávné opravě soch nad vchodem se ZŠ Na Nábřeží v Havířově dočká i celkové revitalizace.Foto: Deník/Libor Běčák

Oprava ZŠ Na Nábřeží se už připravuje. „Je jednou z nejstarších škol v Havířově. Zároveň reprezentuje cenný architektonický styl Sorela. Zdejší okna a fasáda však opravdu nejsou v dobrém stavu. Přepokládáme, že oprava školy vyjde na 28 milionů korun. V nejbližší době budeme vyhlašovat výběrové řízení," uvedla primátorka města Jana Feberová.

Stávající okna a dveře budou vyměněny, opravena bude také fasáda budovy. „Jelikož se tato stavba nachází v ochranném pásmu nemovitých kulturních památek Sorela, bude barevné řešení fasády upřesněno před realizací za přítomností zástupce Národního památkového ústavu. Soklová část, sgrafita a kamenné prvky budou očištěny a opatřeny nátěrem odpuzujícím vodu. Kamenné obklady z hořického pískovce hlavního vstupního portálu nahradí nové," řekl k opravám Základní školy Na Nábřeží vedoucí odboru správy a rozvoje majetku města René Vašek.

Opravou by měla projít i panelová ZŠ Gen. Svobody v havířovské části Šumbark. Tam by město chtělo nechat vyměnit okna a zateplit fasádu a některé ploché střechy.

Plánují se také stavební úpravy pro zajištění bezbariérovosti školy tak, aby odpovídala současným požadavkům. Pro bezbariérový přístup by měl být upraven vstup do školy, tělocvičny, družiny i atria. „O zařazení opravy školy do rozpočtu rozhodnou 27. února zastupitelé. ZŠ Generála Svobody je rozlehlá pavilónová škola. Očekávané výdaje na její rekonstrukci činí řádově 40 milionů korun, které bychom pokryli z rozpočtových rezerv," upřesnila primátorka Jana Feberová.