Hlučná a otřesná cesta

Podél silnice skrz Dětmarovice chce ŘSD měřit hluk. Dočkají se lidé i obchvatu?

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

Prašná, nebezpečná a především hlučná. Tak popisují obyvatelé Dětmarovic hlavní dopravní komunikaci mezi Bohumínem a Karvinou, která se táhne napříč celou zmíněnou obcí a kterou ve špičce projede i 1200 aut za hodinu.

Hlukovou situaci v okolí této silnice by teď mělo na základě zadání Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) posoudit i speciální několikadenní měření hluku. To bylo naplánováno na duben, ale vzhledem ke špatnému počasí zatím neproběhlo.

Podle starosty obce Ladislava Rosmana se momentálně čeká na řadu nedeštivých dnů. Měření pak proběhne v několika rodinných domech podél celé komunikace od centra Dětmarovic až po Koukolnou.

„ŘSD každoročně vytipuje prostřednictvím tzv. hlukových map úseky s nejvyšší hlukovou zátěží, a na základě měření pak navrhne příslušná protihluková opatření," vysvětlila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová s tím, že je povinností ředitelství, jakožto správce silnic I. tříd, snižovat hluk šířící se z komunikace pod zákonem stanovené limity všemi dostupnými možnostmi.

Jako jedno z opatření, jak snížit úroveň hluku, je podle mluvčí ŘSD instalace protihlukových stěn či pořízení protihlukových oken do domácností na náklady této organizace (ŘSD).

OBCHVAT JE NEZBYTNOST!

Samotní obyvatelé a vedení Dětmarovic však zmíněná opatření nevnímají jako dostatečné řešení. Obyvatelé i vedení obce chtějí, aby se se pokračovalo v přípravě stavby nové silnice, která spojí Bohumín a Karvinou, a která by z centra Dětmarovic i dalších obcí a měst pomohla odvést tisíce osobních i nákladních aut.

„Jsem rád, že se kolem tohoto problému něco děje, ale nelíbí se mi nápad, že by mě takhle „zavřeli" za stěnou. Obchvat je nezbytný hlavně ty kamiony je třeba poslat oklikou, protože ty jsou nejen hlučné, ale při jejich průjezdu se vám doslova třesou základy, a na některých místech už se objevují i praskliny," říká ztrápeně pětapadesátiletý Vladimír z Dětmarovic, který bydlí v těsné blízkosti silnice.

Podle dostupných informací je však termín zahájení stavby stále velkou neznámou.

„Stavbu cesty řešíme se státem doslova desetiletí. V roce 2011 se mluvilo o tom, že zhruba kolem roku 2017 by se spojka mezi Bohumínem a Karvinou mohla začít budovat. Šest let se tehdy zdálo jako dlouhá doba. Dnes je to bohužel tak, že obchvat není zahrnut ani ve vybraných stavbách z hlediska priorit. Je to trápení," dodává starosta Dětmarovic Ladislav Rosman.

