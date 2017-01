Hlučné akce může město povolit jen vyhláškou

V Havířově začne platit nová vyhláška o nočním klidu a veřejném pořádku při pořádání veřejnosti přístupných akcích.

Nové nařízení je určeno pro akce, které se konají venku mimo zastřešené objekty a mají své konkrétní organizátory. Vyhláška řeší výjimky, za kterých je zkrácena doba nočního klidu. Ta je ze zákona stanovena na dobu mezi 22. a 6. hodinou. Město ji však může za určitých okolností zkrátit nebo dokonce zrušit úplně.

Doba nočního klidu tak není stanovena v noci z 31. prosince na 1. ledna. Zodpovědnost na sebe bere město, které pořádá půlnoční ohňostroj. Hlučně a po celém městě se v té době mohou chovat všichni.

U dalších termínů je noční klid pouze zkrácen. V červnu to je ve dnech, kdy se konají akce Festiválek v letním a Havířov v květech. Noční klid začíná o půlnoci. V září je ve dnech konání Havířovských slavností začátek nočního klidu stanoven na 2. hodinu ranní. Výjimku má také Půlnoční bohoslužba pod širým nebem, která se koná 24. prosince od 22. hodiny. Noční klid začíná o půlnoci.

Pokud by někdo chtěl pořádat akci, u které se předpokládá, že bude hlučná a bude zasahovat do doby nočního klidu, může požádat město o povolení. To však musí být provedeno formou změny vyhlášky. Tu musí schválit zastupitelé, kteří se scházejí zpravidla jednou za 3 měsíce.

„Výjimečné případy, kdy se doba nočního klidu stanoví jako kratší nebo žádná, jsou vymezeny v předkládané vyhlášce natolik určitě, aby lidé žijící v Havířově mohli počet a rozložení potencionálně částečně či úplně probdělých nocí v roce předvídat, tedy aby přesně věděli, kdy a za jakých okolností na nerušený odpočinek v délce osmi hodin nárok nemají, protože osoby tento jejich odpočinek narušující za to nebudou podléhat veřejnoprávní sankci," vysvětlili autoři vyhlášky.

Pořadatel akce musí splnit několik podmínek. Patří mezi ně například zajištění pořadatelské služby, jejíž členové musí být Označeni páskou s nápisem POŘADATEL. Organizátor je rovněž povinen písemně nebo e-mailem minimálně 5 dnů před datem konání akce informovat Městskou policii Havířov o datu konání akce.

Problémy s pořádáním hlučných akcí by mohly nastat, pokud by je jejich organizátoři nestihli nahlásit včas a zastupitelé by jim nestihli schválit změnu vyhlášky. Akci by sice pořádat mohli, ale jen za předpokladu, že by nenarušili noční klid, tedy, že by si na jeho narušení nikdo nestěžoval.

„Návrh předkládané vyhlášky neomezuje ani konání narychlo svolaných oslav například sportovních úspěchů, akcí na udržení místních tradic, rodinných oslav a podobně. Účastníci a pořadatelé těchto akcí musí však své jednání přizpůsobit tak, aby nedocházelo k rušení nočního klidu. Zákon o přestupcích obcím neumožňuje a nikdy neumožňoval stanovit pro tyto případy operativně výjimku z doby nočního klidu," stojí černé na bílém v podmínkách, za jakých byla vyhláška schválena.