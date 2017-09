Hokejový klub AZ Havířov změnil název

VIDEO/ Havířovský prvoligový hokejový klub oznámil nejen sestavu a záměry do nové sezony, ale také změnu svého názvu. Nově se jmenuje AZ RESIDOMO HAVÍŘOV.

Odhalení názvu klubu se odehrálo ve středu na oficiální tiskové konferenci, na které zástupci klubu informovali o změnách a novinkách, se kterými vstupují do právě začínající sezony. „Ta loňská se nám moc nepovedla, a to více chceme hrát lepší hokej letos. Udělali jsme proto maximum a vsadím se, že na dobrý hokej bude chodit více diváků. Cílem je postoupit do play-off,“ řekl prezident klubu Jaroslav Mrowiec.

Manažér klubu Patrik Rimmel oznámil některé změny. „Novinkou je změna začátku utkání. V týdnu to bude jako dosud v 18 hodin. O víkendech ale začneme v 17.30. Je to i z důvodu vytíženosti ledu, aby se vešly mládežnické kluby,“ řekl s tím, že představil také hlavního trenéra Martina Janečka a jeho nově příchozího asistenta, kterým je někdejší havířovský hráč Vojtěch Csabi.

Finanční ředitel společnosti Residomo Martin Ráž uvedl, že společnost se chce podporovat mladé hráče. „Havířovu chceme pomoci nejen s výchovou nových sportovních talentů, ale také dále podporovat rozvoj místní komunity například vznikem nového multifunkčního centra poskytujícího různé služby občanům města a okolí,“ informoval.