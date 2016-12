Investice 2017: nové náměstí, větší hřbitov i vylepšený podjezd

Některá města příští rok vydají na investice i 100 milionů korun. Orlová by konečně měla mít nové náměstí.

Letecký pohled na sídliště V. etapa v Orlové. Foto: Město Orlová

Rozšíření městského hřbitova, rekonstrukce a modernizace náměstí, zateplování a revitalizace panelových domů. To jsou jen některé z plánovaných investic, do kterých se chtějí města pustit v novém roce.

V Bohumíně investují v příštím roce 90 milionů korun do vylepšení bydlení. „Budeme pokračovat v hromadném zateplování nižších městských panelových domů," řekl místostarosta Lumír Macura.

Zateplené fasády a střechy dostane dalších deset panelových domů s 31 vchody a více než 400 byty. Dále jsou v plánu revitalizace veřejných prostranství mezi vnitrobloky domů, pořízení nového chlazení na zimní stadion, modernizace se dočkají i vstupní prostory aquacentra.

VÍCE MÍST NA HŘBITOVĚ

V Havířově budou v příštím roce zahájeny dvě velké investiční akce. Jednou z nich bude rozšíření centrálního hřbitova v Šumbarku a pak rekonstrukce silničního podjezdu pod železnicí vedoucího z velkého kruhového objezdu právě do Šumbarku.

„Rekonstrukce podjezdu si vyžádá dopravní omezení. Přes snahu zachovat alespoň částečný průjezd, zejména pro autobusy, bude nějakou dobu nutná i celková uzavírka. Přesné datum zahájení stavebních prací ještě stanoveno nebylo. Práce by měly trvat zhruba 300 dnů," uvedl vedoucí odboru správy a rozvoje majetku havířovského magistrátu René Vašek.

Pokračovat má stavba další části cyklostezky vedoucí z města směrem k Těrlické přehradě.

„V plánu je také modernizace městské sportovní haly, vybudování nových šaten na zimním stadionu či rekonstrukce budovy ZŠ Mánesova na domov se zvláštním režimem," připomněla mluvčí Havířova Jana Dybová.

Zásadně by se příští rok mělo proměnit centrum Orlové, kde má začít téměř 10 let připravovaná revitalizace prostranství mezi městským úřadem a OD Prior. Vedle této stamilionové investice by se mělo začít také s revitalizací lesoparku.

„Celkem je připraveno šest projektových dokumentací a další se připravují. V plánu máme zateplit a modernizovat dva bytové domy, dvě školky, budovy městské policie nebo odboru dopravy. Revitalizace příští rok čeká také největší orlovské sídliště Pátá etapa," říká mluvčí Orlové Nataša Cibulková.

Český Těšín počítá s dalšími investicemi do průmyslové zóny Pod Zelenou, ale tou hlavní investicí do infrastruktury ve městě bude pokračování obrovského projektu Zahrada dvou břehů. Práce mají začít počátkem léta prodlouží se cyklostezka, přibudou nové chodníky, v plánu jsou parkové úpravy.

NOVÝ DĚTSKÝ KOUTEK

Karviná počítá v roce 2017 na investice vydat přes 81 milionů korun. „Chceme pokračovat v posilování investic do modernizace komunikací a chodníků a další městské infrastruktury. Podařilo se nám konečně získat peníze i od státu na osm let plánovanou modernizaci naší ulic Karola Sliwky ve Fryštátě a Lázeňské ve směru do Darkova a chceme vybudovat parkovací stání podél třídy Osvobození v centru města," uvedl ekonomický náměstek primátora Jan Wolf.

V městském rozpočtu, který příští rok počítá s 840 miliony korun v příjmech a 801 miliony ve výdajové části, je už zahrnuta i částka na projektovou dokumentaci pro přestvbu ubytovny Kosmos na malé byty pro seniory. Stavba by měla začít v roce 2018. Dále se připravují projekty regenerace sídlišť v Ráji a Hranicích. Místní děti se mohu těšit na zbrusu nový dětský koutek v parku Boženy Němcové. Hotov má být do léta.