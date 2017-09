Je ti teplo, děvče? Dívkám z Karvinska už většinou ano

Většina domácností na Karvinsku od pondělí opět točí regulačními kohoutky radiátorů. Distributoři tepla zareagovali na poklesy venkovní teploty a v první den týdne odstartovali i novou topnou sezonu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Vít Šimánek

„Už topíme,“ radovali se tak od rána někteří obyvatelé Karvinska na sociálních sítích. „Ještě nemrzne, pak budete brečet, až vám přijde vyúčtování,“ krotili jejich radost jiní.

Každopádně, topnou sezonu zahájila Veolia, která zásobuje například Karvinou. „Dnes začala topná sezona, v průběhu dne bude docházet k postupnému obnovování tepla,“ potvrzoval to automatický záznam na zákaznické lince společnosti.

Teplo mají od pondělí také v Havířově. „Dnes jsme zahájili topnou sezonu a zároveň komunikujeme s našimi odběrateli a sledujeme, zda vše nabíhá plynule a bez problémů,“ informovala v pondělí PR manažerka společnosti Havířovská teplárenská společnosti (HTS) Michaela Dvorská.

Zimou se snad již neklepou ani v Orlové, kterou zásobuje ČEZ Teplárenská. Také zde se v pondělí začalo topit. Společnost zároveň vydala i informaci, že distribuci tepla nijak neovlivnil ani nedávný velký požár v dětmarovické elektrárně.

„Elektrárna už má v běžném provozu dva bloky. Pokud by nastala situace, že ceny elektřiny klesnou a výroba by byla dočasně přerušena, máme v areálu elektrárny připraveny záložní zdroje. To ale není nová situace, podobně jsme už fungovali i v minulých letech,“ uvedl obchodní ředitel ČEZ Teplárenská Radim Sobotík.

Stejně jsou na tom také domácnosti v Českém Těšíně. „Náš systém už jede na plný výkon,“ potvrdil v pondělí odpoledne redakci ředitel firmy Teplo Těšín Josef Gabzdyl.

Jedinou výjimku tak tvoří Bohumín, který teplem rovněž zásobuje ČEZ Teplárenská. Podle pondělního vyjádření firmy tam však plánují zahájit topnou sezonu v nejbližších dnech. „Nejspíše už v úterý,“ uvedl mluvčí společnosti Vladislav Sobol.