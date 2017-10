Kahanec se pojede už v červnu

Tradiční srpnový termín motocyklového Kahance vzal definitivně za své. Po loňských závodech v červenci se příští rok pojede už v červnu.

Mezinárodní závody silničních závodů na přírodním Těrlickém okruhu o Havířovský zlatý kahanec mají v nadcházejícím ročníku zásadních změn více. Motocykly vyjedou na okruh už o víkendu 16. a 17. června s tím, že v pátek se jezdci a jejich týmy představí na oblíbené autogramiádě na náměstí Republiky v centru Havířova.

„Důvodem změny termínu je to, že se naše závody pojedou jednak jako český šampionát, ale současně také jako evropský International Road Racing Championship (IRRC). A jiný volný termín pro konání IRRC nebyl,“ řekl Deníku hlavní organizátor Kahance Petr Hrabčák.

Teoreticky je možné, že se Kahanec pojede v o víkendu, na který připadne slavnost Havířov v květech. Město ještě přesný termín nestanovilo.

„Nám by to v zásadě nevadilo. Obě akce se mohou konat souběžně. Dokonce si dovedu představit, že v korzu pojedou květinami nazdobené závodní motocykly. Lidé by mohli během jednoho víkendu navštívit jak naše závody, tak květinovou slavnost,“ připustil Hrabčák.

Další změnou je vynechání závodů veteránů. „Poprvé v historii se nepojedou závody třídy Klasik. V této třídě historických strojů se postupně snižuje počet závodníků. Ti nechtějí Těrlický okruh moc jezdit, protože je na jejich stroje příliš dlouhý, má táhlé rovinky, včetně Bludovického kopce. Veterány na této trati dostávají pořádně zabrat a to se projevuje poruchovostí,“ vysvětlil Hrabčák.

Přesto se mohou návštěvníci už teď těšit na zvučná jména domácí i zahraniční scény. „V závodech IRRC je velmi úspěšný Marek Červený, kterého návštěvnici Kahance moc dobře znají. Loni a předloni byl v šestistovkách šampion, letos v litrech vybojoval druhé místo. Samozřejmě, že Kahanec pojedou i další známí závodníci a určitě to bude atraktivní podívaná,“ dodal závěrem Petr Hrabčák.