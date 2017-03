Kam vyrazit o jarních prázdninách

Týdenní jarní prázdniny, které školákům na Karvinsku začínají už dnes, se ve znamení nudy rozhodně neponesou.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Řada organizací napříč okresem si (nejen) pro školáky připravila zajímavý program. Děti si mohou zaplavat, zabruslit či třeba vyrazit do kina. Řadu akcí naplánovaly i městské knihovny.

Například v Orlové si hned v pondělí od 10 hodin mohou školáci ve zdejší knihovně zahrát na malé detektivy a ve středu vyrazit za dobrodružstvím mezi dinosaury.

Bohumínská knihovna si pak připravila program ve šmoulím duchu. Děti se tak mohou těšit na šmoulí olympiádu, šmoulohled či šmoulí hry a kouzla. Celotýdenní vyžití nabídnou i v Karviné, kde na návštěvníky čeká dopolední blok zábavy, luštění a pohybových soutěží s názvem Nenuď se sám, přijď rychle k nám.

V českotěšínské městské knihovně se kromě tvořivých dílniček a hlavolamů mohou děti se svými rodiči pustit do pátrací hry Kouzelné a tajemné stromy.

Milovníci pohádek ocení nabídku karvinského domu kultury, kde bude v úterý k vidění červená Karkulka zachraňující popleteného vlka a ve čtvrtek vodník Puškvorec se svým rybníčkem. Jarní filmové prázdniny si na celý týden připravilo i havířovské kino Centrum, kde stejně jako v Českém Těšíně na „Střelnici" začínají všechna filmová představení v 10 hodin.

Ti, kteří dávají přednost sportu, mohou vyrazit do bohumínského aquacentra, kde bude během prázdnin probíhat speciální slevová akce. Řada sportovišť navíc v době volna posílí provozní dobu a nabídne i mimořádné termíny plavání a bruslení pro veřejnost. Orlovský krytý bazén bude otevřen celodenně od 9 do 21 hodin, karvinský krytý bazén od 6.15 do devíti večer.

Pavla Krůčková