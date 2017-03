Karviná chce koupit tři domy na náměstí

Po letech chátrání se (snad) třem historickým domům na Masarykově náměstí ve Fryštátě blýská na lepší časy. Domy, které v letech 2003 a 2004 získalo do vlastnictví OKD, chce nyní od soukromé firmy koupit město. Radní už o tom rozhodli a předkládají plán zastupitelstvu. To by mělo o celé věci jednat a hlasovat 21. března.

Fotogalerie 4 fotografie Chátrající domy na fryštátském náměstí. Foto: Deník/Tomáš Januszek

„Podařilo se nám dojednat cenu několikanásobně nižší, než majitel za domy požadoval," řekl náměstek primátora Jan Wolf, který s firmou poslední dva roky vyjednával. Původním záměrem společnosti PEM Invest, jejímiž společnicemi jsou tři dcery bývalého šéfa OKD Viktora Koláčka, bylo zřídit v opravených objektech nadstandardní penzion pro seniory a přízemní prostory pronajmout ke komerčnímu využití. 2010: Oprava domů na náměstí by měla začít na jaře „Kupec tehdy předložil městu smysluplný plán na rekonstrukci i využití, v té době navíc opravovali objekty v zóně i jiní majitelé, probíhala velká revitalizace lokality včetně úprav náměstí po velké rekonstrukci zámku Fryštát. Nebytové prostory ještě nějaký čas v domech fungovaly, ale po jejich uzavření běžela jen minimální údržba," připomněla mluvčí města Šárka Swiderová. Když majitel domů po letech administrativních tahanic konečně získal stavební povolení, od rekonstrukce nakonec ustoupil. Domy léta chátrají, hyzdí vzhled náměstí, a proto se o ně začala zajímat radnice. 2014: Oprava domů na fryštátském náměstí je ve hvězdách „Na nabídku odkupu před dvěma lety majitelé nejprve nereagovali, pak požadovali až 28 milionů korun, což ale nebyla cena pro nás přijatelná. Naše nabídka byla především s ohledem na stav domů a náročnost budoucí rekonstrukce mnohem nižší. Nakonec jsme se dohodli na kupní ceně 9,8 milionů korun a tuto předkládáme zastupitelům," přiblížil Jan Wolf. Město by s opravami rádo začalo co nejdříve. Samozřejmě pokud zastupitelé koupi schválí. 2015: Rekonstrukce? Konečně? Nikoli, jen udržovací práce A jaké má s využitím domů záměry? Podle informací Deníku s největší pravděpodobností zůstane charakter domů zachován nebytové prostory, kanceláře, možná i byty. Už nyní majitel dovolí průzkum s projektantem, který začne pracovat na možnostech rekonstrukce. Podle mluvčí Swiderové opravdu je třeba počkat na rozhodnutí zastupitelů a následný odborný názor architektů a památkářů. „Oprava by měla být maximálně úsporná, to znamená, že nebudeme měnit dispozice staveb, rozložení pater a zatím není v plánu ani zásadně měnit možnosti využití objektů. Záleží na názoru projektanta. Na opravu se budeme snažit sehnat peníze z dotačních zdrojů," dodala Swiderová. Kdy se rekonstrukce rozběhne, dnes není nikdo schopen říci.

Autor: Tomáš Januszek