Karviná má velké srdce a pomáhá v nouzi

Karviná - Velké srdce a snaha pomoci potřebným. To od pátku dokazují lidé z Karviné a okolí.

Děti a jejich maminka Petra Janečková spolu s kamarádkou Lucii Delongovou (vlevo) u věcí, které jim podarovali lidé z Karviné a okolí. Foto: Deník/Richard Kutěj

Především přes facebookové stránky Karviná, město které žije, nabízejí pomoc zdejší rodině se dvěma malými dětmi, která zůstala bez střechy nad hlavou a dalších věcí poté, co jejich byt poničil požár.

Nabídky s pomocí začala chodit ihned po zveřejnění zprávy o požáru.

„Lidé píší, ptají se jak můžou pomoci, co rodina potřebuje. Já jim pak odepisuji a upřesňuji, co je nejvíce potřeba a domlouvám se na možnostech předání. Celý víkend vlastně jezdím pro různé věci, nebo vyřizuji tyto vzkazy," usmívala se v neděli odpoledne ve svém bytě kamarádka ženy z vyhořelého bytu Lucie Delongová, která se sama aktivně zapojila do pomoci rodině.

Její byt se přitom dočasně rozrostl o čtyři obyvatele. Rodině kamarádky totiž poskytla i dočasné ubytování. „Budou tady do doby, než se to nějak vyřeší, nebo se najde náhradní podnájem. Kdy se budou moci vrátit k sobě domů zatím nevíme," dodává Lucie Delongová.

V pátek odpoledne hořelo v bytě Petry Janečkové, jejího muže a jejich dvou malých capartů. Maminka s dětmi strávila část víkendu na pozorování v nemocnici, kvůli podezření, zda se malíci nenadýchali zplodin kouře. Tatínek pomáhal se zařizováním bydlení pro rodinu v bytě u zmíněné kamarádky a měl i spousty další práce a vyřizování.

„Určitě bych chtěla všem moc poděkovat. Mé rodině, tady Lucce, ale i všem těm lidem, kteří nás ani neznají, ale nezištně nám pomáhají," říká v neděli odpoledne za celou rodinu Petra Janečková. Rodina si teď kromě pomoci zaslouží především klid a čas vzpamatovat se z hrůzných okamžiků.

V bytě v Čajkovského ulici začalo hořet v pátek odpoledne. Oheň zničil jeden pokoj, další části byly zničené zplodinami a hašením. Byt je v nejvyšším patře, voda z hašení zasáhla i byty pod ním. Při požáru nebyl nikdo zraněn, škoda se odhaduje na půl milionu, příčiny nyní šetří odborníci.