Karviná zažila obnovenou Hubertovu jízdu

Byl to zajímavý, v mnohém unikátní pohled evokující staré časy, když branou z parku nastoupila před zámek asi stovka jezdců na koních na zahájení první Hubertovy jízdy v dějinách novodobé Karviné. V sobotu před polednem na ni dorazili jezdci z celého okresu i blízkých polských klubů.

Poté co primátor města Tomáš Hanzel předal stužku masterovi – tedy jezdci, který vede celou jízdu – a také jezdci, jehož dres byl ozdoben liščí kožešinou, vyrazili jezdci do zámeckého parku, dále ke Společenskému domu do Darkova až k občerstvení na Lodičky.

„Odtud pojedeme k Darkovskému moři a do Lipin, kde kdysi stávala stát pana Kuželky. Poté se vrátíme do parku a bude následovat halali, což je závěrečný symbolický hon na lišku,“ popsal Alfréd Heckel, vedoucí jezdeckého oddílu Český Těšín, který letošní Hubertku společně s magistrátem zorganizoval.

Organizátoři letošní Hubertky doufají, že se podaří tradici této jízdy v Karviné udržet. „Bylo by to skvělé. Jak vidíte, zájem jezdců byl obrovský, tak snad to vyjde,“ řekl letošní „master“, tedy vedoucí jezdecké skupiny, který byl lékař Zdeněk Vojkůvka.