Karvinské děti vyrazí na lyže

Školáci z Karviné opět vyjedou za čerstvým vzduchem do hor a zároveň budou mít příležitost se naučit lyžovat.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Michal Fanta

První běh by měl začít v Bukovci u Jablunkova už v pondělí, kurzy poběží do začátku března. Děti mají vždy dvě hodiny výuky lyžování a zbytek času tráví hrami, každý den se pak vracejí zpátky domů. Na závěrečné závody pak často jezdí už i jejich rodiče. Cíl je jasný: pobyt mladších dětí ve zdravém prostředí během nejhorší smogové sezony. Pětidenní kurzy pro ně radnice pořádá s velkým úspěchem už několik let. V nadcházející zimě pojede téměř 500 dětí především z mateřských škol, podle zájmu budou školy počty doplňovat o děti z prvních stupňů škol základních. (swi)