Karvinské školy čeká modernizace za miliony

Karviná – Sedm základních škol v Karviné by se díky evropským dotacím mohlo do dvou let dočkat stavebních úprav, rekonstrukcí a mohlo by si pořídit špičkové pomůcky pro výuku.

dnes 08:15 SDÍLEJ:

Fotogalerie 4 fotografie Karviná investuje do modernizace základních škol. Foto: Deník/Tomáš Januszek

V lednu zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci na stavební úpravy a nové vybavení pro ZŠ a MŠ Dělnická, kde přístavbou patra jídelny vzniknou čtyři nové účebny a zázemí pro pedagogy. „Pro nové dotační programy EU nyní město připravilo nejen investice do Dělnické, ale máme projekty také pro další školy: ZŠ Prameny, Školskou, U Lesa, U Studny, Borovského a Cihelní. Zastupitelstvem zatím prošla jen Dělnická, další budou předloženy zastupitelům v březnu po dopracování projektových dokumentací," přiblížil náměstek primátora Karviné pro oblast školství Karel Wiewiórka (KSČM). Na ZŠ Borovského se plánuje rekonstrukce učebny fyziky a IT, modernizace jazykové učebny, rekonstrukce cvičné kuchyňky. Na ZŠ Cihelní modernizace přírodovědné, počítačové a jazykové učebny, na ZŠ Školská rekonstrukce cvičné kuchyňky, modernizace učeben jazyků, kabinetu, keramické dílny a dílny řemesel, rekonstrukce šatny k dílnám Celkem vše za zhruba 12 milionů korun. Nové prostory budou bezbariérové a všechny tyto školy budou míst i nové připojení i internetu. Druhý program je pro Základní školy Prameny, U Lesa a U Studny. „Zde projekty počítají s náklady zhruba 6 milionů korun. Na ZŠ Prameny je v plánu rekonstrukce učebny řemesel, kabinetu, skladu materiálu pro dílny, na ZŠ U Studny zase rekonstrukce cvičné kuchyňky, modernizace učebny přírodovědných předmětů, kabinetu, skladu a na ZŠ U Lesa rekonstrukce dílen, rekonstrukce učebny pěstitelských a rukodělných prací, modernizace kabinetu pro pedagogy" vypočítala mluvčí města Šárka Swiderová.

Autor: Tomáš Januszek