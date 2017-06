Kde zaparkovat u Kališoku? Toť otázka

Parkování v blízkosti pláže Kališova jezera v bohumínské části Šunychlu je každé léto problém, který se stále nedaří řešit.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Radka Doležalová

Kapacita soukromého parkoviště pro návštěvníky nestačí, a tak parkují, kde se dá. To ale vadí místním lidem, proto se obrátili s prosbou o pomoc na radnici.



Město bohužel nemá poblíž jezera žádné pozemky, na nichž by odstavná plocha mohla vyrůst. „Parkovací plochu bychom mohli vyčlenit až u odbočky k čističce odpadních vod. Ta je ale vzdálena od placeného parkoviště rovných 500 metrů, takže se obáváme, že zde lidé stejně nebudou parkovat. Riskují tak pokuty za nesprávné parkování na vozovce či dokonce v přírodní památce,“ říká místostarosta Lumír Macura.



Jednou z možností, jak situaci řešit, je pronájem některé ze zelených ploch poblíž jezera od Povodí Odry a využitít pro parkování během letních měsíců. Jednání jsou však zdlouhavá a není jisté, zda se do začátku sezony podaří nějaké provizorní řešení zrealizovat.



Aby se snížil počet aut, která míří v létě k jezeru, plánuje radnice vybudování stezky pro pěší a cyklisty od Ovocné ulice po hrázi směrem k jezeru.