Kojenci mají svoz plín zdarma

Caparti do jednoho roku věku i ti, kteří pobývají více jak šest měsíců v zahraničí. To jsou lidé, kteří nyní nemusí v Orlové platit za svoz odpadu. Nová pravidla každoročních poplatků schvalovali tento týden tamní zastupitelé.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/archiv

Nová pravidla přinesou mimo jiné i tisíce korun úspor do městské kasy. Dosud byly splátky rozděleny rovnoměrně do čtyřech termínů. Pokaždé to mj. znamenalo tisk a distribuci složenek. Nyní platí pro všechny jeden termín. Datum splatnosti je každý rok do 31. května.

„Změna představuje nejen časovou, ale především roční finanční úsporu za tisk a distribuci složenek, která dosahovala zhruba 100 tisíc korun. Doposud se tisklo 35 tisíc složenek, nově by se tento počet snížil na 11 tisíc kusů," vysvětlila mluvčí orlovské radnice Nataša Cibulková.

PLATBA SE DÁ ROZLOŽIT

Nová pravidla ale myslí třeba i na vícečlenné rodiny, pro které by jednorázová platba mohla být příliš velkou finanční zátěží.

„Samozřejmě, že si platbu mohou rozložit do více částek. Mohou platit i měsíčně prostřednictvím SIPO, což je optimální, ale celková částka musí být městu uhrazena vždy nejpozději k 31. květnu," doplnila mluvčí města.

Za zmínku stojí, že nová úprava vyhlášky již nepočítá s osvobozením osoby, která je úředně prohlášena za nezvěstnou, novinkou je i zmíněné osvobození dětí do jednoho roku, dosud se to týkalo dětí jen do tří měsíců.

Pro úplnost, v Orlové se nyní ročně platí za hlavu 624 korun.