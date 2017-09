Komplikace v dopravě za hranicí

Oprava silnice Sobieskiego v Kaczycach Górnych, která na české straně navazuje na ulici Polská (hraniční přechod Karviná-Ráj) může řidičům zkomplikovat průjezd.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník

Od 19. do 23. září tam je třeba počítat s uzavírkami (od 8 do 18 hodin). Opravy tam potrvají až do konce září. Objíždět je možné tento úsek po ulicích U Farmy a Žižkově.

„Řidičům doporučujeme sledovat dopravní značení již na kruhovém objezdu na křižovatce ulic Polská, Ciolkovského a následně raději volit jinou trasu jízdy do Polska,“ řekla mluvčí Karviné Šárka Swiderová.