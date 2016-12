Kontroloři přijdou. Možná už brzy

Už v lednu mohou úředníci zkontrolovat, čím v domě topíte.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Teoreticky už příští týden mohou vyrazit úředníci na kontroly domácích topenišť. Umožňuje jim to novela zákona o ochraně ovzduší.

Někde do problémových míst úředníci vyrazí už v lednu, jinde počkají na podněty obyvatel. Přijímat kvůli nové agendě další pracovníky zatím nebylo nutné. Radnice čekají, jak náročné kontroly budou. O zavedení nízkoemisních zón pro automobily většina oslovených radnic neuvažuje, hlavně kvůli chybějícím obchvatům.

„Naši úředníci počítají s kontrolami lokálních topenišť v intencích zákona. Personálně to musíme zvládnout, rozhodně neplánujeme žádné hromadné nasazení kontrolních hlídek. Na druhé straně už dnes víme, kde jsou problémy a kde tedy jsou určitá podezření, tam se zaměříme prioritně. A logicky se počítá se začátkem už v lednu," uvedla mluvčí Karviné Šárka Swiderová.

V Bohumíně na Karvinsku možnost kontroly vítají.

„Určitě to však neznamená, že začneme od ledna hromadně přepadávat domácnosti. Kontroly nastanou až ve chvíli, kdy selžou ostatní možnosti domluvy a nápravy," řekla mluvčí města Lucie Kolková. Ani bohumínská radnice nepočítá s navýšením počtu pracovníků odboru životního prostředí.

„Už nyní řešíme až několik desítek podnětů ročně, kdy obyvatelé rodinných domků údajně porušují zákon o ochraně ovzduší," oznámila.

Podobná situace je i v Hlučíně na Opavsku. Tamní starosta Pavel Paschek spoléhá na to, že hodně vyřeší dobré sousedské vztahy. „Nemyslím si, že by se našli lidé, kteří by topili odpadem. Když se objeví problém s podezřelým kouřem, jde podle mého názoru spíše o špatný způsob topení nebo užití nevhodného paliva, například vlhkého dřeva," řekl. Kontroly bude mít na starost jedna úřednice, která bude k dispozici i okolním obcím.

V Klimkovicích budou kontroly provádět úředníci magistrátu. Toho se ale obává starosta Zdeněk Husťák. „Když v současnosti něco potřebujeme po odboru životního prostředí Magistrátu města Ostravy, lhůty jsou nekonečné. Takže nám vůbec není jasné, jak by za těchto okolností mohly kontroly fungovat," řekl.

Cestou, jak zlepšit v městech kvalitu ovzduší, jsou nízkoemisní zóny pro automobily. Tato možnost ale u většiny oslovených radnic krachuje na absenci alternativní trasy, především obchvatů. „Stát nám slíbil obchvat, ten by problém z velké části vyřešil. Zavedení zóny by způsobilo problémy okolním obcím a městům," řekla mluvčí Karviné.