Kvůli filmařům bude uzavřena část města

Část Hlavní třídy, Třeneckého ulice a parkoviště u magistrátu obsadí o víkendu v Havířově filmaři. Produkce České televize požádala město o součinnost při tvorbě filmu Dukla 61. Natáčení se neobejde bez dopravního omezení.

„Producenti České televize nám sdělili, že chtějí tento víkend natáčet v Havířově dvoudílnou televizní minisérii Dukla 61,“ prozradila náměstkyně primátorky Alena Zedníková.

Dodala, že vedení města vítá každý projekt, který zviditelní město a region, vítáme. „Byť je to tragédie, tak si událost, která se odehrála před šestapadesáti lety na Dole Dukla, zaslouží dostat se do co nejširšího povědomí veřejnosti,“ myslí si Zedníková.

Už v týdnu si filmaři upravovali některá místa ve městě tak, aby odpovídala tehdejší době. Například na Hlavní třídě opravovali neonové nápisy u prodejny.

Město šlo filmařům na ruku a zpřístupnilo jim část parkoviště před magistrátem. „Jelikož bude štáb točit poblíž radnice a naše parkoviště je během víkendu téměř prázdné, nabídli jsme filmařům, aby jako technické zázemí využili část parkoviště u hlavního vchodu do budovy,“ potvrdila náměstkyně Zedníková.

V SOBOTU NA NÁBŘEŽÍ, V NEDĚLI NA HLAVNÍ TŘÍDĚ

Město povolilo uzavírku Třeneckého ulice, kde bude natáčení filmu probíhat. Místní komunikace bude uzavřena v sobotu 19. srpna od 6 do 18 hodin. Zakázáno bude také stání na ulici Na Nábřeží od vchodu číslo 51 po vchod číslo 63 v úseku přibližně 200 metrů, na celé ulici Třeneckého a Sadové.

Uzavřena bude také Hlavní třída a sice v úseku od Dělnické ulice po ulici Gorkého. Silnice bude uzavřena v obou směrech v neděli 20. srpna v době od 5 do 16 hodin. Průjezd pro autobusy a integrovaný záchranný systém bude zachován.