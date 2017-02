Vzduch je čistý, odvolána byla regulace i smogová situace

Zvýšené hodnoty polétavého prachu v ovzduší a nepříznivá předpověď počasí byla ve středu večer na Ostravsku, Karvinsku a Frýdecko-Místecku důvodem k opětovnému vyhlášení regulace prašných průmyslových provozů. Odvolána byla v pátek ráno a odpoledne i smogová situace.

Smog halící Havířov. Snímek z 26. 1. 2017. Foto: Deník/Libor Běčák

Kvůli prašnosti byla už dříve vyhlášena smogová situace. To pro obyvatelstvo znamená signál, kdy by si lidé měli sami ve vlastním zájmu ověřovat, jaké aktuální hodnoty prašnosti jsou měřeny na stanicích v místech, kde se právě nacházejí. I době smogové situace dochází k pročistění vzduchu a snížení množství prachu. Pro běžný život jsou proto důležité hodnoty měřené v hodinových intervalech. Pro ně neplatí žádný limit, který je stanoven pouze pro 24hodinové průměry a činí 50 mikrogramů v krychlovém metru vzduchu.

Například ve čtvrtek bylo v Karviné v 8 hodin ráno v hodinových intervalech naměřeno pouhých 36 mikrogramů, ale 24hodinový průměr činil 178,9 mikrogramu, tedy více než trojnásobek limitu. Po poledni byl vzduch čistý téměř všude. S výjimkou Třince, kde bylo 62 mikrogramů, naměřily jiné stanice v kraji méně než 50 mikrogramů.

Silná inverze

Za zvýšenou prašností stojí teplotní inverze. Ta brání pročištění ovzduší, ve kterém se zvyšují koncentrace škodlivin. Nejvyšších hodnot dosahuje právě prašnost. Mikroskopická zrna prachu pocházejícího z průmyslových provozů a velkých i domácích topenišť obsahují jedovaté prvky.

Filtry měřicích stanic rozmístěných v celém regionu, zachycují zrna o velikosti nad 2,5 (PM2,5) a nad 10 mikrometrů (PM10). Limit je stanoven pouze pro PM10, a to jen u 24hodinových koncentrací. Činí 50 mikrogramů v metru krychlovém vzduchu.

Aktualizovaná situace

Jak neviditelný prach škodí lidskému zdraví

Monitorovací stanice v regionu ve svých filtrech zachycují prachové částice o velikosti 10, 2,5 a některé i 1 mikrometru. Oficiální limit je stanoven pouze pro tzv. prašný aerosol s částicemi velikosti 10 mikrometrů.

Prachové částice různých velikostí obsahují v průmyslových oblastech těžké kovy a jedy. Agresivnější jsou přitom menší částice, které pronikají hlouběji do organismu. Zatímco prach PM10 je při vdechování zachycen už na sliznicích v horní části cest dýchacích a do organismu se dostává spíše polykáním, PM2,5 proniká až do plic, kde se usazuje. V obou případech pak škodlivé látky ovlivňují zdraví člověka podporou vzniku nemocí nebo komplikováním už probíhajícího onemocnění.

Ochrana před prachem?

Hygienici a lékaři doporučují v době zvýšeného znečistění ovzduší hlavně lidem starším, dětem a nemocným omezit pobyt venku, včetně aktivního sportování. Větrat vnitřní obytné nebo pracovní prostory by se mělo jen krátce a intenzivně.

Smog může vyvolat především dýchací obtíže. Doporučuje se zvýšit přísun vitamínů, zejména vitamínu C, nekouřit, vyhýbat se zakouřeným prostorám.