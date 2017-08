Kvůli zabité čivavě si Skoupý za Havířov už nekopne

ANKETA/ Asi by to nebyla hezké atmosféra, kdyby diváci v průběhu zápasu na jednoho hráče pokřikovali, že je vrah, který zabil psa. I proto už Karel Skoupý za havířovské Indiány kopat nebude.

Jak už Deník informoval, 25letý muž je policií vyšetřován kvůli úmrtí 6leté čivavy. Fenku měl v noci z 5. na 6. srpna vyhodit z okna, když se pohádal se svou partnerkou. Ta přitom psa hlídala své matce, která byla na dovolené v zahraničí.

Skoupý má tvrdit, že se situace odehrála jinak, než je prezentováno. Pes ho měl kousnout, proto ho v úleku odhodil a on nešťastnou náhodou vyletěl z okna.

Tomu ale věří jen málokdo, zvláště, kdy spolu se psem toho z okna letělo více, včetně pelíšku, misky a granulí.

„Dcera mi řekla, že pes leží pod oknem mrtvý. To už jsem byla doma a jela jsem na místo. Tam už byla veterinářka a policisté,“ řekla majitelka psa Martina Římanová.

Policisté zatím nesdělili, zda a z jakých činů muže obviní. „Vyšetřování je zatím ve stadiu prověřování,“ sdělila policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Přestože policisté sami nežádali o provedení pitvy, majitelka ji nechala provést na vlastní náklady. „Policie to nechtěla, ale já chci mít potvrzeno, že smrt nastala vlivem pádu po vyhození z okna. Rozhodně nechci, aby mu to prošlo. Psa jsme měli 6 let, byl to člen rodiny,“ dodala Římanová.

V Havířově dokopal

Skoupý jako mladý a nadějný hráč hrával dříve za Baník Ostrava i reprezentaci, pak za Orlovou a do středy za MFK Havířov. Tomu je teď konec.

„Byl to pro mě šok. Ráno jsem mu volal a oznámil jsem mu, že u nás skončil. Nemohl jsem jinak. Jde také o přístup k výchově mládeže. Takový vzor v klubu rozhodně nechceme. Krom toho jsme s ním nebyli spokojení ani po fotbalové stránce. Spíše seděl na lavičce,“ řekl Deníku předseda MFK Havířov Bronislav Šimša.