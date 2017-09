Lávka se propadala pod lidskými kroky

Lávka, na kterou šlápnete, a upadne pod vámi hranol. To byl ještě minulý týden mostek přes Mlýnku v karvinském parku Boženy Němcové.

Nemilá příhoda se stala jednomu z návštěvníků parku při procházce. Naštěstí bez následků.

Uběhlo několik dní a lávka byla bez prken takřka celá. Tentokrát už za to ale nemohl její špatný technický stav – město začalo s její celkovou opravou. „Lávka už je starší a poškození se tam objevuje častěji, prkna je třeba vyměnit ve větším rozsahu. Lávka je zajištěná, probíhají přípravné práce a na začátku října bude firma vyměňovat poškozené hranoly. Ty budou samozřejmě z kvalitnějšího dřeva,“ říká mluvčí karvinského magistrátu Šárka Swiderová.

Město dodává, že na stavu dané lávky – jde o tu nedaleko letního kina – nemůže jen zub času a další okolnosti. Ničí ji i někteří lidé. „Víme, že tam jezdí přes zákaz auta zásobování, tedy auta, která tam nemají co dělat. To lávku nutně poškozuje dále. I na to se zaměříme a budeme rádi za spolupráci veřejnosti,“ dodala mluvčí.

Samotný park Boženy Němcové patří mezi nejoblíbenější rekreační lokality Karviňanů. Žije to tam zejména od jara do podzimu. Pejskaři, ale nejen oni do míst pod fryštátský zámek rádi chodí i během zimy. Ne všichni si ale jedno z nejhezčích míst města váží. „Velmi často tu řešíme vandalismus. Lidé poškozují lavičky, koše, osvětlení, ale i stromy nebo vybavení hřišť i dětského koutku. Lavičky, koše i další tak často měníme nejen kvůli opotřebení. Snažíme se instalovat i materiály, které vandalům více odolávají,“ dodává mluvčí Karviné.

Ve špatném technickém stavu je ale více mostků či lávek v místních lesoparcích. Už na jaře se začalo s opravou lávky v Rájecké remíze, už je skoro hotovo. Znepřístupněna i také lávka přes vodoteč v lesoparku Dubina.