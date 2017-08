Lékaři odcházejí za lepšími platy i za lepší atmosférou

Karvinsko – Nedostatek lékařů je v České republice dlouhodobý problém, který se příliš nelepší. Situaci vysvětlil za Českou lékařskou komoru Michal Sojka.

„Momentálně jsou na tom nejhůř interní obory. Chybí ale také praktičtí lékaři, pediatři, chirurgové nebo porodníci,“ říká.



Jak je na tom karvinský okres co do počtu lékařů?



Konkrétní čísla podle okresů bohužel nejsme schopni zjistit. Problém s nedostatkem lékařů je ale v celé republice podobný. Lepší situace je jen ve velkých městech, jako je Praha nebo Brno. V místech vzdálenějších od center často chybí praktičtí lékaři a pediatři, když tam kvůli věku místní doktoři končí a mladým se do odlehlých míst nechce. V příhraničních oblastech jsou zase problémy v nemocnicích. Lékaři bydlí tady, ale dojíždí do práce do Německa nebo Rakouska.



Proč je lékařů nedostatek?



Lékaři často odcházejí pracovat do zahraničí. A to hned ze tří důvodů: kvůli lepším platům, vzdělávání a v neposlední řadě také atmosféře ve zdravotnictví. U absolventů, kteří v Česku vystudovali a rovnou odejdou, je hlavním důvodem nepřátelské a chaotické předatestační vzdělávání. Nedávno přijatá novela navíc situaci nelepší, spíše naopak. Už teď se z přibližně tisícovky absolventů, kteří odešli z republiky hned po promoci, vrátilo jen devět.



V jakých oborech je nedostatek největší?



Momentálně je na tom nejhůř interní lékařství. Z interny se totiž oddělily další obory, které byly původně její součástí, například kardiologie, diabetologie nebo nefrologie. Dříve lékaři nejdřív skládali atestaci z interny a až potom z nadstavbového oboru. Dnes se chystají rovnou na atestaci z konkrétního podoboru. Chybí ale také praktičtí lékaři, pediatři, chirurgové nebo porodníci.



Jsou odchody lékařů do zahraničí jediným důvodem jejich nedostatku u nás?



Nejen to. Lékaři, kteří zůstávají, stárnou. Dělajíí příliš mnoho přesčasů a zdravotní péče je tak zajišťována za cenu porušování zákoníku práce. Lékaři jsou frustrovaní, zažívají syndrom vyhoření, a tak když mají možnost, odcházejí často do soukromých ambulancí. Anebo také do zahraničí, kde mají potřebný servis k tomu, aby mohli dělat to, co mají – vyšetřovat a léčit lidi.

Nedostatek odborníků je alarmující

Karvinsko – Česká republika se dlouhodobě potýká s akutním nedostatkem lékařů. Na Karvinsku ztěžuje situaci velký počet nemocnic. Akutně chybí zejména internisté, další oddělení jsou ale stabilizovaná a otevírají se i nové ambulance.



Lidé na Karvinsku čekají na objednání k lékařům dlouhé týdny i měsíce, dvě nemocnice dokonce přechodně uzavřely interní oddělení. Nemocnice však hlásí stav lékařů jako stabilizovaný. Dost je údajně také odborných ambulancí.



„Čekací lhůty jsou dlouhé, ale jsou pod limitem vyhlášky. Ta stanovuje čekací dobu od čtyř do šesti měsíců,“ říká Martin Gebauer, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví.



Dostupnost zdravotní péče řeší také nařízení vlády o místní a časové dostupnosti. Podle něj musí mít každý pojištěnec péči lékaře konkrétní odbornosti dostupnou v dojezdové vzdálenosti stanovené konkrétním časem. V praxi to znamená, že ten který lékař specialista není v každém městě, díky malé rozloze okresu, je však jeho péče dostupná v okruhu maximálně 20 kilometrů. „V této souvislosti zajišťuje pojišťovna všem svým pacientům místní i časovou dostupnost zdravotní péče na celém území republiky, včetně okresu Karviná,“ uvedl Oldřich Tichý, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny.



Velká poptávka po lékařích, než jaká je nabídka, je celorepubliková záležitost. Karvinský okres je navíc specifický, a to velkou koncentrací nemocnic na relativně malou oblast, z nichž každá se snaží nabízet vše.



„Ideální by ale bylo, kdyby spolu nemocnice spolupracovaly a rozdělovaly si pacienty nejen podle místa bydliště, ale také podle toho, co mohou nabídnout,“ uvedl Petr Beneš, manažer pro léčebnou péči Bohumínské městské nemocnice (BMN).



Podle Martina Gebauera bude nutné nastavit nový model fungování zdravotní péče v kraji, 12 let stará koncepce zdravotnictví už nevyhovuje. „V regionu je hodně nemocnic a málo lékařů. Bude nutná reprofilace lůžkového fondu. Na základě analýzy rozdělit obory tak, aby všechny nemocnice nedělaly všechno,“ vysvětlil. Jako další možnost vidí příchod nových lékařů do regionu, a to ať z Česka a nebo ze zahraničí.

Problémem jsou interny

Například Nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji přišla o prázdninách o jedno oddělení a ambulanci. „Přetrvávajícím problémem je nedostatek lékařů na interním oddělení, které je proto v období prázdnin uzavřené,“ uvedla mluvčí nemocnice Radmila Fleischerová.



S ochodem doktora Ivana Ďuroviče do důchodu se uzavřela také infekční ambulance, za kterou teď musí obyvatelé Karviné dojíždět minimálně do Havířova.



Mluvčí nemocnice nicméně tvrdí, že stav lékařů v karvinské krajské nemocnici je v současné době stabilizovaný. „Nové lékaře, třeba každopádně uvítáme,“ říká Fleischerová.



S personálním pokrytím interního oddělení měli problém také v Bohumíně. Na začátku srpna však nastoupil nový primář a oddělení se znovu otevřelo. „V této chvíli máme stabilizovanou jak internu, tak i chirurgii,“ popsal situaci Petr Beneš z BMN.

Noví lékaři jsou vítáni

Další lékaře by v Bohumíně ale stejně přivítali. „Kromě interních lékařů bychom potřebovali lékaře na gynekologické a anesteziologicko-resuscitační oddělení. V dohledné době budeme potřebovat posílit tým také na LDN a oddělení následné péče. Máme tam lékaře už v důchodovém věku, mladé lidi ale tyto obory příliš netáhnou,“ přiblížil Beneš.



V Nemocnici s poliklinikou Havířov zdravotní péči v současnosti poskytují v plném rozsahu, nedostatek lékařů ale začínají pociťovat. „Musíme přijímat určitá opatření, abychom plně vyhovovali přísným požadavkům na poskytování zdravotní péče na provozovaných lůžkách. Nedostatkem odborného personálu v současné době trpí více či méně všichni poskytovatelé lůžkové péče v republice. Bylo by zcela naivní domnívat se, že ve zdejším regionu je tomu jinak, nebo ještě hůře, že se nás to netýká,” uvedl Martin Sedláček, náměstek pro léčebnou péči v havířovské nemocnici.

Otevírají se i nové ambulance

Nemocnice na Karvinsku se snaží řešit nedostatek lékařů. Dobrou zprávou je, že některé dokonce otevírají nové ambulance. „Nedávno jsme přijali dva specialisty, konkrétně rehabilitačního lékaře a psychiatra. Tento měsíc jsme navíc otevřeli novou endokrinologickou ambulanci pro pacienty s onemocněním žláz,” řekla Radka Miloševská, mluvčí společnosti AGEL, která mj. provozuje Nemocnici Český Těšín. V Bohumíně se zase nedávno otevřela nová ambulance léčby bolesti.

Vedení Karvinské hornické nemocnice se k situaci ohledně počtu lékařů vyjadřovat nechtělo. Na globálním řešení situace s nedostatkem lékařů v regionu však nemocnice participuje. „V současné době probíhá jednání, kterého se účastní zástupci všech nemocnic Moravskoslezského kraje, zdravotních pojišťoven, záchranné služby a dalších. Dávají se dohromady počty pracovníků na jednotlivých odděleních, které se postoupí krajskému úřadu a poté se uvidí, co bude dál,“ okomentovala situaci Marcela Wojnarová ze sekretariátu Karvinské hornické nemocnice.

Podle mluvčího České lékařské komory Michala Sojky, stojí za nedostatek lékařů především jejich odchody do zahraničí, kde mají lepší platy a také celkové podmínky pro svou práci.

„V zahraničí mají potřebný servis k tomu, aby mohli dělat to, co mají – vyšetřovat a léčit lidi. U nás musí denně ‚roztáčet kola nefunkčního systému´,“ říká mluvčí České lékařské komory Michal Sojka.

Hana Husovská, Kateřina Paraiová