Lidé hlásí, kde z komína vychází tmavý kouř

Karvinsko - Zatím v jednotkách evidují městští úředníci podněty, jež jim přicházejí od lidí, kteří takto upozorňují na to, že někteří domkaři možná ve svých kotlech nespalují, co by neměli. Pokud se zjistí, že tomu tak skutečně je, mohou podle nového zákona dostat až padesátitisícovou pokutu.

Ilustrační snímek. Foto: Deník/Libor Běčák

Jak řekla mluvčí karvinského magistrátu Šárka Swiderová, na kontroly vyrážejí úředníci zatím tam, kde byly problémy hlášeny už dříve. „Už první pracovní den přišel první podnět s tipem na čtyři problémové adresy, to úředníci prověří v příštích dnech. Rozhodně ale nepočítáme s tím, že bychom dělali dům od domu. První týdny platnosti zákona bývají většinou vysvětlovací, domlouvací, prostě raději volíme osvětu," říká Swiderová. Obdobně chtějí postupovat i v Orlové. „Nemyslíme si, že okamžitá vysoká pokuta je správná cesta. V první fázi budeme reagovat na podněty občanů. Celou situaci budeme mapovat a nejprve písemně upozorňovat hříšníky a požadovat nápravu," říká místostarostka Orlové Petra Jenčmionková. V Havířově momentálně řeší čtyři podněty podané v loňském roce. „Probíhá monitoring a na dva podněty jsme již odpověděli," uvedla mluvčí magistrátu Jana Dybová. I z dalších radnic zní, že kontroly chtějí využívat až ve chvíli, kdy selžou ostatní možnosti domluvy a nápravy, tedy při nespolupráci a nerespektování zákona. „Nelze tedy říci přesný termín, kdy úředníci vyrazí do terénu. Stane se tak ve chvíli, kdy k domu bude skutečný důvod," říká mluvčí Bohumína Lucie Kolková. Zákon také nestanoví úplně přesně, že kontrola domu, přesněji kotelny, musí nutně být ohlášená, takže zejména u problémových domů či lokalit mohou a zřejmě i budou úředníci vyrážet na kontroly neohlášeně. „Obecně ale častěji nastane stav, kdy vyjdeme z podnětu, upozorníme na nutnost nápravy a možnost kontroly, respektive zkontrolujeme, po ohlášení, a teprve pokud nenastane zlepšení a stížnosti budou opakované, nastane třeba i neohlášená kontrola," vysvětluje Šárka Swiderová. Pravomoci úředníka při kontrole jsou dané. „Kontrola může být ohlášená i neohlášená. Podléhá jí kotel, jeho příslušenství a palivo. Úředník může odebrat i vzorky popela k rozboru v laboratoři. Do dalších obytných částí domu ale úředník přístup mít nebude," uvedla Dominika Pospíšilová z ministerstva životního prostředí. Kontroly budou mít obvykle na starosti pracovníci odboru životního prostředí a stavebního úřadu. Přijímat nové úředníky na kontrolní činnost prý nikde nebudou. „Není nutné navyšovat počet úředníků, protože už nyní řešíme až několik desítek podnětů ročně, kdy obyvatelé rodinných domků údajně porušují zákon o ochraně ovzduší. Lidé nám většinou píší nebo telefonují, některé podněty jsou i anonymní, nebo volají přímo městskou policii, která vše zdokumentuje," popsala mluvčí Bohumína Lucie Kolková.

Autor: Tomáš Januszek