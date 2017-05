Lidé poctivě třídí odpad. Města získala ocenění

Bohumín, Český Těšín – Obyvatelé měst v okrese poctivě třídí odpad. Jak jinak by například Bohumín už potřetí v řadě získal keramickou popelnici - umělecký artefakt za umístění v tradiční soutěži v třídění odpadu.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Libor Běčák

Bohumínští jsou druzí nejlepší v celém Moravskoslezském kraji. Loni vytřídili 908 tun separovaného odpadu, tedy o 10 tun více než v předchozím roce. S výjimkou Třince nenašli Bohumíňáci konkurenci a v kategorii měst nad 15 tisíc obyvatel.

Organizátoři hodnotili množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet materiálů, které mohou lidé v obcích odevzdávat. Dalším kritériem byla hustota sběrné sítě. „Lokality pro separaci papíru, bílého i barevného skla a plastů každoročně rozšiřujeme. Během loňska přibyly separační sestavy hned na osmi místech a celkem už jich máme 130. Postupně také vylepšujeme přístup ke kontejnerům,“ uvedl místostarosta Bohumína Lumír Macura.

Na třetí příčce se ve stejné kategorii umístil Český Těšín. Oproti roku 2015 si město o jeden stupínek polepšilo. „Snažíme se k separaci motivovat rovněž zdůrazňováním, že díky tomu město je schopno udržet jeden z nejnižších poplatků v regionu. Máme k dispozici 115 stanovišť na tříděný odpad tak, aby to lidé neměli k nádobám daleko. V okrajových částech je zaveden pytlový systém. Doplňujeme do systému další komodity - v poslední době to byly použité tuky, obaly z plechovek nebo vánoční stromky,“ uvedla místostarostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková

Loni obyvatelé Českého Těšína vytřídili 447 tun papíru, biologicky rozložitelného odpadu 335 tun, plastů 276 tun, skla 274 tun a 21 tun kovů.